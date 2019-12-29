Другий після Меркель: Путін раптово отримав рекордну підтримку в Німеччині

У Німеччині канцлерку Ангелу Меркель і президента Росії Володимира Путіна назвали головними політиками 2019 року.

Відповідний результат показало опитування інституту YouGov серед громадян ФРН, пише Welt am Sonntag.

Більшість німців як і раніше, вважають Меркель політикинею, яка краще за всіх зможе впоратися з глобальними викликами у зовнішній політиці в 2020 році. Хоча політична кар'єра канцлерки добігає кінця, "головною" її вважають 22 відсотки громадян.

Путін отримав рекордну підтримку в Німеччині РБК

Підтримка потенційного наступника Меркель, міністра оборони і начальника ХДС Аннегрет Крампа-Карренбауера становить лише три відсотки.

Примітно, що Меркель не набагато випередила Путіна (20 відсотків), президента Франції Еммануеля Макрона (19 відсотків) і лідера США Дональда Трампа (16 відсотків). Замикає п'ятірку найвпливовіших політиків, на думку жителів Німеччини, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ще 29 відсотків німців не довіряють нікому з політиків у вирішенні глобальних проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування також показали, що Трампа сприймають в Німеччині як більш серйозну загрозу для миру у всьому світі, ніж Путіна або північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

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