"Путін — безжалісний тиран, схожий на ельфа Доббі": чому новий прем'єр Британії вигідний Україні

Колишній глава МЗС Британії і глава Консервативної партії Борис Джонсон офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії.

Він заслужено вважається найбільш екстравагантним британським політиком, переконаним євроскептиком та надзвичайно розумною і харизматичною особистістю.

Джонсон неодноразово виступав із підтримкою України в боротьбі проти агресивної політики Кремля, а російського президента він вважає хоч і схожим на ельфа Доббі, але безжальним тираном.

Хто такий Борис Джонсон і чому його призначення вигідне Україні – читайте на OBOZREVATEL.

Євроскептик, дебошир і улюбленець Маргарет Тетчер

Борис Джонсон народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку. На початку 70-х разом із родиною переїхав до Брюсселя після отримання його батьком поста в одній зі структур ЄС. Пізніше сім'я переїжджає до Великобританії, а в 1978 році Джонсон вступив до елітного Ітонського коледжу, де вивчав англійську мову і класичні предмети – літературу, історію, мови й філософію Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Борис Джонсон

У 1983 році він вступив до Оксфордського університету, де навчався і дружив із майбутнім прем'єр-міністром Девідом Камероном. Разом вони були членами неформального клубу "Буллінгдон" (нині заборонений), учасники якого славилися непристойною поведінкою, часто пили і громили місцеві заклади.

Борис Джонсон і Девід Камерон

У 1987 році нині прем'єр влаштувався стажистом у газету The Times, із якої був звільнений зі скандалом через затримання Джонсона на брехні, коли він приписав вигадану цитату оксфордському професору історії.

Правда, цей інцидент не завадив майбутньому британському політику влаштуватися в Daily Telegraph, де його призначили кореспондентом у Європейській комісії в Брюсселі. Працюючи в ЗМІ, прославився як жорсткий євроскептик. Завдяки своїй уїдливій критиці став улюбленим автором прем'єр-міністра Маргарет Тетчер.

У 2001 році Джонсон прийшов у політику, ставши депутатом від Консервативної партії в окрузі Хенлі. У 2004-му його призначили міністром культури в тіньовому кабінеті опозиції, але незабаром звільнили через любовний скандал. Політика звинуватили у брехні про позашлюбні зв'язки з однією зі співробітниць у газеті The spectator's. Сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення.

У 2008 році був обраний мером Лондона, в 2012-му – повторно. Одним із найголовніших досягнень Джонсона на цій посаді називають зниження рівня злочинності. Також, будучи завзятим велосипедистом, він створив широку велосипедну інфраструктуру. До заслуг тодішнього мера так само відносять і бездоганне проведення Олімпіади-2012.

Активний прихильник Brexit

У 2016 році Борис Джонсон став одним із головних агітаторів за вихід Великобританії з ЄС. Що не дивно, адже Європейський союз британський політик критикував ще будучи журналістом.

Після історичного референдуму, за результатами якого британці підтримали вихід із ЄС, прем'єр-міністр Девід Кемерон пішов у відставку. Джонсон не збирався втрачати такий шанс і вирішив балотуватися на пост прем'єра Британії, але його не підтримав найближчий соратник Майкл Гоув, який сам вирішив очолити Консервативну партію. Тоді пост прем'єр-міністра Великобританії обійняла Тереза Мей, а Джонсону дісталася посада глави Міністерства внутрішніх справ.

Борис Джонсон і Тереза Мей

Новий глава МЗС пробув на своїй посаді до 2018 року, але через розбіжності з Мей, яка обрала "м'яку стратегію в переговорах із ЄС", Джонсон подав у відставку. Відомо, що нинішній прем'єр є прихильником жорсткого Brexit.

У 2019-му, коли Тереза Мей визнала свій провал у побудові плану виходу Британії з Євросоюзу і заявила про свою відставку, Джонсон вирішив знову балотуватися на пост прем'єра.

І цього разу йому вдалося виграти, хоча в це мало хто вірив, навіть сам Джонсон: "Мої шанси стати прем'єр-міністром такі ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", – говорив раніше британський політик.

"Божевільний Трамп", ЄС – це Гітлер, а Клінтон – "садистка-санітарка"

Борис Джонсон є найбільш скандальним політиком Великобританії. Його цитати миттєво розлітаються в соцмережах і ЗМІ. Свого часу в політиці він встиг образити чимало найважливіших світових осіб і глав держав.

Наприклад, американського президента Дональда Трампа він називав "абсолютно божевільною" людиною, яка явно не може працювати президентом через повне невігластво.

Борис Джонсон і Дональд Трамп

"Я був би радий запросити його (Трампа) в Лондон і показати місто. З одним застереженням: не хотів би даремно ризикувати і влаштовувати зустрічі лондонців з Дональдом Трампом", – заявляв він.

Дісталося від нього і колишньому главі США Бараку Обамі, а також екс-першій леді США і опонентові Трампа на президентських виборах в 2016 році Хілларі Клінтон. Першого він назвав "полукенійским президентом", а другу порівнював з садисткою-санітаркою в психіатричній лікарні.

Звичайно, не оминув своєю увагою Джонсон і Європейський Союз. В інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС з Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили".

Турецького президента Реджепа Тайіп Ердогана Джонсон у віршах назвав любителем онанізму і зоофілії.

Борис Джонсон і Реджеп Тайіп Ердоган

Був звинувачений в ісламофобії після висловлювань про паранджу: "Абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, яка більше нагадує поштові скриньки".

Британський політик навіть примудрився образити цілу країну, коли в 2006 році Джонсон написав, що Папуа-Нова Гвінея відома "канібалізмом і вбивствами вождів", після чого йому довелося вибачитися.

На посту глави МЗС він оскандалився фразою щодо Лівії, коли сказав, що там будуть відмінні пляжі, але "єдине, що їм потрібно зробити – це прибрати трупи з вулиць", – пожартував Джонсон.

І подібних скандальних ситуацій з новим прем'єром Британії було ще безліч.

Жорсткий критик політики Кремля і партнер України

Борис Джонсон неодноразово негативно висловлювався щодо дій Російської Федерації в Сирії і Україні: "Путін – досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines в Донецькій області".

Зустріч Бориса Джонсона і екс-президента України Петра Порошенка в Лондоні 2017 рік

Джонсон виступав за посилення санкцій відносно РФ: "Так, саме Великобританія рішуче наполягає на посиленні санкцій проти Росії у зв'язку з подіями в Криму, на сході України, а також з авіаударами по Алеппо".

"Великобританія залишається прихильною захисту суверенітету України. Ми непохитні в тому, що анексія Криму була незаконною, і закликаємо РФ повернути півострів", – заявляв Джонсон.

Критично він відноситься і до самого російського президента Володимира Путіна, а в одному зі своїх журналістських текстів він навіть назвав його "ельфом Доббі" – персонажем з фільмів про Гаррі Поттера.

Новини У Британії назвали найдорожчі маєтки російських олігархів

"Зрозумійте, я взагалі не особливо фанатію від (Володимира). Зовсім навпаки. За підтримки Росії незаконно окупована частина України. Путінська маріонеткова армія майже напевно винна у вбивстві пасажирів лайнера "Малайзійських авіаліній", збитого на сході України. У нас є до нього питання щодо смерті Олександра Литвиненка, безжально отруєного в лондонському ресторані", – писав британець за кілька місяців до отримання посади прем'єр-міністра.

"Його вважають ключовою фігурою величезної пострадянської бандитської клептократії та найбагатшою людиною на планеті. Журналістів, які виступають проти нього, вбивають. Його конкуренти опиняються у в'язниці. Хоч він і виглядає, як домовик ельф Доббі, насправді він безжалісний тиран", – відзначав Джонсон.

Володимир Путін

Останнім часом підтримка Великобританією України значно посилилася, і у міжнародних експертів немає підстав вважати, що після приходу Джонсона це зміниться. У той же час проблеми Британії, пов'язані з Brexit, можуть дещо витіснити ситуацію в Україні з радарів.

"До 31 жовтня питання відносин з Україною і РФ не буде пріоритетним, принаймні це дата, яку Джонсон назвав остаточною для виходу Британії з ЄС. Однак ще невідомо, як буде розвиватися внутрішньополітична ситуація в Британії. Одним з варіантів є скликання позачергових парламентських виборів в момент, коли Джонсон буде бачити, що його партія зможе набрати більше голосів, ніж лейбористи. Тоді йому буде легше проводити законопроекти, що стосуються Brexit", – вважає міжнародний експерт Юлія Осмоловська.

З цим згоден і експерт-міжнародник Борис Парахонський, до того ж, він нагадав, що після завершення процедури Brexit планується зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Великобританії.

"Це дуже цікаво для нас в контексті останніх ініціатив про зміну переговорного формату щодо ситуації на Донбасі із залученням США та Великобританії, як підписантів Будапештського меморандуму", – зазначив Парахонський в коментарі OBOZREVATEL.

Він також нагадав, що планується зустріч Зеленського з Дональдом Трампом, де також може обговорюватися це питання.

"Якщо це вдасться зробити, це буде дуже серйозний позитив. Я налаштований оптимістично щодо призначення Джонсона на цю посаду", – вважає міжнародник.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!