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Путін шантажує Зеленського? Волкер назвав "точки тиску"

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Президент Росії Володимир Путін намагається тиснути на президента України Володимира Зеленського перед позачерговими виборами до Верховної Ради 2019.

Як заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, для цього Кремль використовує полонених українських моряків і ситуацію з російськими паспортами для жителів Донбасу, передає "Голос Америки".

"Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборним перспективам", – сказав він.

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varlamov.ru

При цьому Волкер висловив упевненість в тому, що шантаж не спрацює.

"Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що таке тиск Росії не зможе перемогти Україну", – сказав дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня в Москві усім 24 полоненим українським морякам окупанти продовжили арешт ще на три місяці.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Курт Волкер
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А разве это Путин направил морячков с целью создать конфликтную ситуацию? Ну а раздавать свое гражданство Россия вправе кому угодно!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Волкер знает о чём говорит. В вопросах давления на Украину, ему нет равных.
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