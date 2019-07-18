Путін шантажує Зеленського? Волкер назвав "точки тиску"

Президент Росії Володимир Путін намагається тиснути на президента України Володимира Зеленського перед позачерговими виборами до Верховної Ради 2019.

Як заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, для цього Кремль використовує полонених українських моряків і ситуацію з російськими паспортами для жителів Донбасу, передає "Голос Америки".

"Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборним перспективам", – сказав він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін varlamov.ru

При цьому Волкер висловив упевненість в тому, що шантаж не спрацює.

"Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що таке тиск Росії не зможе перемогти Україну", – сказав дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня в Москві усім 24 полоненим українським морякам окупанти продовжили арешт ще на три місяці.

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