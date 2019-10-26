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26 жовтня • оновлено в 18:46
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Путін ще раз зателефонував Макрону: про що говорили

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Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним.

Як повідомила пресслужба Кремля, вони обговорили переговори російської сторони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо війни в Сирії.

"Підкреслено, що рішення, зафіксовані в узгодженому на цій зустрічі меморандумі про взаєморозуміння, враховують інтереси всіх сторін, сприяють відновленню суверенітету і територіальної цілісності Сирії. Еммануель Макрон позитивно оцінив досягнуті Росією і Туреччиною домовленості", - сказано в повідомленні.

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"Надії все менше": Зеленський звернувся до Макрона із незвичайним проханням

  • Російський президент поінформував колегу про зміст російсько-турецьких переговорів в Сочі;

  • Лідери РФ і Франції висловили надію, що перше засідання конституційного комітету Сирії буде конструктивним і результативним;

  • Макрон позитивно оцінив домовленості Росії та Туреччини щодо Сирії;

  • Домовилися продовжувати контакти.

Володимир Путін і Еммануель Макрон

Володимир Путін і Еммануель Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Макрон обговорив з Путіним війну в Україні. Лідер Франції несподівано підтримав позицію Росії щодо подальших переговорів по Донбасу.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
И что, о Цеевропе даже и не вспомнили?
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