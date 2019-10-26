Путін ще раз зателефонував Макрону: про що говорили

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним.
Як повідомила пресслужба Кремля, вони обговорили переговори російської сторони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо війни в Сирії.
"Підкреслено, що рішення, зафіксовані в узгодженому на цій зустрічі меморандумі про взаєморозуміння, враховують інтереси всіх сторін, сприяють відновленню суверенітету і територіальної цілісності Сирії. Еммануель Макрон позитивно оцінив досягнуті Росією і Туреччиною домовленості", - сказано в повідомленні.
Російський президент поінформував колегу про зміст російсько-турецьких переговорів в Сочі;
Лідери РФ і Франції висловили надію, що перше засідання конституційного комітету Сирії буде конструктивним і результативним;
Макрон позитивно оцінив домовленості Росії та Туреччини щодо Сирії;
Домовилися продовжувати контакти.
Володимир Путін і Еммануель Макрон
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Макрон обговорив з Путіним війну в Україні. Лідер Франції несподівано підтримав позицію Росії щодо подальших переговорів по Донбасу.
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