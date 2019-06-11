"Путін повинен боятися": офіцер США розкрив інформацію про військовий "Форт Трампа" в Польщі

США розмістять військову базу в Польщі, щоб продемонструвати президенту РФ Володимиру Путіну серйозне ставлення до безпеки в Східній Європі.

Про це заявив в ефірі ObozTV капітан першого рангу військово-морських сил США у відставці Гарі Табах, коментуючи інформацію про створення в Польщі так званого "Форту Трампа".

"Я впевнений, що це сильний меседж Путіну. Показати йому, що ми серйозно ставимося до безпеки в цьому регіоні", – зазначив Табах.

На його думку, Путін здатен зрозуміти лише мову сили.

"Я би хотів, щоб наші політики сприймали це як переговори з Гітлером. Не хочу порівнювати Путіна з Гітлером, але коли ти маєш справу з диктатором – розмова має бути жорсткою. З ними треба показувати силу. На жаль, це єдине, що вони розуміють. Я вважаю, що єдина мова, яку розуміє Путін – це коли він трошки нажаханий, коли він боїться і коли його залякують", – поділився американський військовий.

Табах розповів, що у США є склади озброєнь по всьому світу. Не тільки в країнах НАТО, але і в інших, наприклад, в Ізраїлі.

"У разі війни ми відкриваємо ці склади і там є озброєння, яке нам потрібно", – пояснив він.

"Але поляки просили цілу танкову дивізію. Я навіть не впевнений, чи є вони у нас сьогодні. Танки є, але не в такому масштабі. Ми вже більше не воюємо як у Другій світовій війні. У нас більше високих технологій", – зізнався капітан .

За словами Табаха, "Форт Трампа" – це неофіційна назва бази. Як вона буде називатися на офіційному рівні, поки невідомо.

Також він висловив упевненість, що в регіоні проводитимуться спільні військові навчання Польщі, США і НАТО за участі України.

Анджей Дуда та Дональд Трамп обговорили питання створення бази восени 2018 року Twitter.com / prezydent pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, питання про створення військової бази США в Польщі президенти країн Дональд Трамп і Анджей Дуда обговорили ще у вересні 2018 року.

Дуда розповів, що в Варшаві вже вигадали назву для цієї бази – "Форт Трамп".

12 червня має відбутися чергова зустріч Дуди та Трампа в Вашингтоні. За даними ЗМІ, глави держав можуть оголосити про підписання великої військової угоди. Зокрема, до Польщі перекинуть ще щонайменше тисячу американських солдатів.

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