Путін розповів, як просився у відставку

Президент РФ Володимир Путін розповів, як написав рапорт про відставку під час подій путчу 1991 року, коли він обіймав посаду голови комітету із зовнішніх зв'язків мерії Ленінграда.

В інтерв'ю у фільмі "Справа Собчака" він пояснив, що прийняв таке рішення, опинившись перед вибором між президентом Борисом Єльциним і силовими структурами, передає "РИА Новости".

"З одного боку, я працював з Анатолієм Олександровичем Собчаком (перший мер Санкт-Петербурга - ред.), Він був на боці чинної влади, Єльцина і так далі. А з іншого боку - спроба цього перевороту, і силові структури, вони були на боці тих, хто це робив. я не міг бути там і там одночасно. Я сказав, що я для себе вже вибір зробив", - заявив він.

Путин і Собчак

За словами глави Кремля, він сказав тоді Собчаку, що не може "кидатися туди-сюди".

"Я маю почуватися впевнено, тому в даній ситуації найправильніше для мене - написати рапорт і піти у відставку. На що він (Собчак - Ред.) мені сказав: добре, так і зробіть", - розповів він.

За його словами, Собчак подзвонив голові КДБ Володимиру Крючкову, чим здивував Путіна, який думав, що Крючков "пошле кудись подалі". Рапорт про відставку Путіна той підписав протягом декількох днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський історик Юрій Фельштинський заявив, що Путін міг вбити Собчака.