Путін розповів про плани на президентство

Президент Росії Володимир Путін не збирається займати свій пост більше двох термінів поспіль.

Таким чином він відповів на питання журналістів, чи піде глава Кремля по завершенні нинішнього президентського терміну. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я завжди строго дотримувався і дотримуюся Конституції РФ. У Конституції чітко прописано - не більше двох термінів поспіль. Ось зараз у мене другий термін поспіль - не більше двох термінів поспіль", - сказав він.

Путін нагадав, що двічі вже займав президентське крісло до цього.

"А потім покинув пост президента тому, що Конституція не дозволяла обиратися втретє. Ось і все. Я маю намір дотримуватися цього правила і в майбутньому", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня в Росії пройшли вибори президента. За підсумками підрахунку даних 99,5% протоколів дільничних виборчкомів, Путін набрав 76,65% голосів. 7 травня відбулася його інавгурація. Таким чином він отримав право перебувати на посаді ще шість років - до 7 травня 2024 року