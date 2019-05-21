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Путін розлютився через Україну на переговорах із Меркель та Макроном

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Президент Росії Володимир Путін 21 травня провів телефонні переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, порушивши, зокрема, питання про ситуацію в Україні.

Про це інформує прес-служба Кремля. Російський глава заявив про необхідність обговорення Радою безпеки ООН Закону України №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", незважаючи на те, що під час засідання 20 травня проти цього виступили представники Франції, Великобританії, США, Німеччини, Бельгії та Польщі.

Путін наголосив, що це рішення викликало у нього здивування, а також назвав документ таким, що суперечить Конституції України.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Водночас у повідомленні зазначається, що політиками "обговорювалася ситуація щодо внутрішньоукраїнської кризи з урахуванням провальної політики адміністрації Петра Порошенка і зміни державного керівництва в Києві".

Стверджується, що під час переговорів Путін, Макрон і Меркель висловили спільну думку "про безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи мирного врегулювання".

Путін заявив про "пріоритетність набрання чинності закону про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей".

Він також говорив із Макроном і Меркель про важливість кроків для "налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не збираються "штучно згортати" відносини з Україною і сподіваються на "адекватну оцінку" ситуації новообраним президентом Володимиром Зеленським.

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Особи
Володимир ПутінЕммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Росія
Тег
Україна
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
О, путин уже ЗЕ вопрос на референдум заготовил. И даже у Макрона и у Меркель разрешения на постановку вопроса вместо ЗЕ попросил...
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Zuk Vasiliy
Zuk Vasiliy
Да нет, не ботекс потек, а мозги поплавились. На россии все впорядке, все в говени, аж воняет так надо т нам подосрать.
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
И шо, неужели ботокс потек?
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