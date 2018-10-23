Путін раптово захотів зустрітися з Трампом: озвучена дата

Глава Росії Володимир Путін має намір провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

З такою пропозицією він виступив під час переговорів із помічником американського лідера Джоном Болтоном.

Путін хоче, щоб зустріч із Трампом пройшла 11 листопада в Парижі на заході в честь 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Нагадаємо, попереднього разу Путін і Трамп проводили переговори 16 липня в Фінляндії.

Трамп і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України.