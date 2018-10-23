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Путін раптово захотів зустрітися з Трампом: озвучена дата

10.4тЧитати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін має намір провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

З такою пропозицією він виступив під час переговорів із помічником американського лідера Джоном Болтоном.

Путін хоче, щоб зустріч із Трампом пройшла 11 листопада в Парижі на заході в честь 100-річчя закінчення Першої світової війни.

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Нагадаємо, попереднього разу Путін і Трамп проводили переговори 16 липня в Фінляндії.

Трамп і Путін

Трамп і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня Путін підписав указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України.

Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
Росія
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гы-гы..Это не Путин пpислал гонца в Вашингтон.Это Тpамп заслал своего гонца в Москву.Так что это у Тpампа недеpжание.А чтоб для внутpенней элиты не выглядело как зpада неделю назад запустил утку,что собpался отменять Договоp о pакетах.Без утки пиздежь бы поднялся,а так вpоди бы и по делу едет.Все в ахуе были-сейчасас успокоятся.И с Вовкой встpетится,и плюсанет договоpоспособностью,и договоpится кого в конгpесс чеpез 2 недели пихать будут....Это полковнику Тpампу нужно лично узнать из уст Путина.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Цимельман Филя,сколько путя отвалил Трампу,что-бы на рассею хотя-бы гонец приехал.
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0
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СТАЛАГ МИТИН
СТАЛАГ МИТИН
)(уйла все дружно обоссут во Франции. Зря плешивый педофил туда едет позориться.
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3
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Стец Богдан
Стец Богдан
США розмістять ракети в Україні від Харкова до Волині після виходу з договору. От ...уйло й панікує.
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4
Рева Ольга
Рева Ольга
А у украинцев они спросили, нужны ли нам эти ракеты, хотим ли мы быть ядерной мишенью в геополитических разборках ? Прежде чем что-то ляпнуть, подумать надо!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Стец Богдан, Где вас идиотов таких беpут в незалежной?В хате своей возле койки pебенка поставишь pакету ,дуpа чубатая.Чтоб если уж pусские ответят -то навеpняка?
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