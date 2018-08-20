Путін раптово привів війська РФ у боєготовність: що сталося

Президент Росії Володимир Путін видав указ про приведення Збройних сил РФ в боєготовність для раптової перевірки в частинах Центрального і Східного військових округів, ВДВ, Дальньої та Військово-транспортної авіації.

Як заявив міністр оборони Сергій Шойгу, перевірка, що включає комплекс із 16 спеціальних навчань, проходить напередодні масштабних маневрів "Схід-2018", передає РИА Новости.

За його словами, перевірка пройде з 20 по 25 серпня, а маневри "Схід-2018" стануть "безпрецедентними за масштабами", в них візьмуть участь військові з Китаю та Монголії.

Особливо ретельно міністр доручив дотримуватися вимог безпеки, "виключити випадки заподіяння шкоди державній власності і не допустити негативного впливу на природне середовище".

Нагадаємо, раніше у мережі показали, як Росія приводить війська у повну боєготовність.