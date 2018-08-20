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ПолітикаЕкономіка

Путін раптово привів війська РФ у боєготовність: що сталося

8.1тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін видав указ про приведення Збройних сил РФ в боєготовність для раптової перевірки в частинах Центрального і Східного військових округів, ВДВ, Дальньої та Військово-транспортної авіації.

Як заявив міністр оборони Сергій Шойгу, перевірка, що включає комплекс із 16 спеціальних навчань, проходить напередодні масштабних маневрів "Схід-2018", передає РИА Новости.

За його словами, перевірка пройде з 20 по 25 серпня, а маневри "Схід-2018" стануть "безпрецедентними за масштабами", в них візьмуть участь військові з Китаю та Монголії.

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Особливо ретельно міністр доручив дотримуватися вимог безпеки, "виключити випадки заподіяння шкоди державній власності і не допустити негативного впливу на природне середовище".

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Нагадаємо, раніше у мережі показали, як Росія приводить війська у повну боєготовність.

Особи
Володимир ПутінСергій Шойгу
Місце
Росія
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