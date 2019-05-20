Путін раптово помилував українця: хто він

Президент Росії Володимир Путін помилував засудженого за крадіжку українця, а також трьох росіян.

Відповідні укази опубліковані прес-службою. Згідно з документами, з громадянина України Сергія Гладкобородова російський глава зняв судимість.

Інші помилувані – Жанна Саламатіна, Гайнікамал Аюпова і Владилен Литвинов.

Володимир Путін Прес-служба президента РФ

Як пише РАПСИ, українець Гладкобородов уже відбув покарання за крадіжку мобільного телефону із заподіянням значної шкоди потерпілому (п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 КК РФ).

Зараз він живе в Харкові й через судимість не міг в'їхати в Росію для догляду за своєю важко хворою матір'ю.

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Скріншот указу про помилування українця

Ветерана праці Литвинова суд засудив у 2017 році до трьох років позбавлення волі за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело до смерті потерпілого з необережності (ч. 4 ст. 111 КК). За версією слідства, він у 2016 році посварився з дружиною, за якою доглядав протягом 14 років, і вбив її.

Пенсіонерка Аюпова була засуджена до шести років і трьох місяців позбавлення волі за вбивство співмешканця (ч. 1 ст. 105 КК). Вона завдала йому як мінімум чотири удари поліном по голові і з'явилась у правоохоронні органи з повинною.

Саламатіну минулого року засудили до чотирьох років позбавлення волі за замах на незаконний збут наркотиків, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 30, п. "А", "б", ч. 3 ст. 228-1 КК). На момент скоєння злочину вона була неповнолітньою. Слідство вважало, що вона разом зі знайомим вирішили продавати наркотики, проте їх затримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російських в'язницях і СІЗО перебуває понад 80 українських політв'язнів.

Нещодавно один із них – Володимир Балух – повідомив про погіршення стану свого здоров'я.

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