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Путін проведе переговори з Кім Чен Ином

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Президент Росії Володимир Путін має намір провести зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Як передає "РІА Новини", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, зазначивши, що поки що невідомо, де саме відбудуться переговори.

"Зустріч може відбутися в будь-якому місці, підготовка ведеться активна", - сказав він, додавши, що дата також ще не встановлена.

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Володимир Путін і Кім Чен Ин

Володимир Путін і Кім Чен Ин

2000.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Чен Ин пригрозив світу "нищівним ударом". Так диктатор відреагував на санкції "ворожих сил".

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Особи
Кім Чен ИнВолодимир Путін
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ын апельсина обломал.Теперь Владимирович будет решать с пухлым вопросы.
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Васильев Александр
Васильев Александр
Два еблана. И один другого стоят.
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