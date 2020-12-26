З нашого боку деякі речі будуть виглядати чіткіше і ясніше, ніж зсередини. Ті, хто дивиться на ситуацію з США, знаходяться всередині процесу, а ця точка зору завжди страждає звуження сектора огляду по визначенню. Для того, щоб бачити весь процес, треба або стояти над ним, або знаходитися в стороні. Над ним можуть стояти ті, хто має оперативний доступ до всієї актуальної інформації, але фокус у тому, що суть цієї інформації, а також – формалізоване право доступу до неї, робить з таких спостерігачів, нікчемних оповідачів. Воно й зрозуміло, оскільки інформація такого роду – закрита, а отримуючи до неї доступ, ти тут же підписуєш зобов'язання про її нерозголошення і про те, що ознайомлений з кримінальною відповідальністю за це.

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Вот и получается, что потоки лжи и на самом деле – опасных заявлений, парировать некому, поскольку придать огласке то, что происходит на самом деле – нельзя. Ведь любые процессуальные действия упираются в президентский иммунитет и как мы видели по расследованию Мюллера и импичменту, система дает сбой. Она была рассчитана максимум на то, что президент может совершить какое-то преступление в ходе исполнения своих обязанностей, но она абсолютна не готова к тому, что в первое кресло сядет преступник, имеющий обширный опыт и занявший этот пост для того, чтобы безнаказанно увеличить масштаб своих злодеяний. Первое, что он сделал, заняв свой пост – деактивировал систему предохранителей, которые могли сработать и когда он стал делать то, ради чего пришел на вершину власти, все предохранители дали сбой.

Спецслужбы – не сработали, поскольку подверглись невиданному в истории давлению. Они были готовы к любому давлению извне, а в этот раз, впервые, давление идет изнутри. Бессильным оказался институт "сторожевых псов". Конгресс оказался уже настолько деморализован, что не смог сработать ни как во времена импичмента Клинтона, ни как во времена импичмента Никсона. Ну а расследование специального прокурора Мюллера и вовсе оказалось демонстрацией импотенции защитных механизмов.

Все это к тому, что даже люди, обладающие достаточным массивом информации, по данной теме, но находящиеся внутри этого процесса не смогут дать обзора всей картины. Поэтому остается лишь точка зрения постороннего наблюдателя. А со стороны это все смотрится как попытка государственного переворота и антиконституционного изменения существующего строя в США. Причем, все это делается при поддержке иностранного государства, которая десятилетиями значилось в военной доктрине США, как потенциальный противник.

Отсюда нам это видно проще не только потому, что точка зрения находится вне процесса, но и потому, что мы изнутри наблюдали попытку госпереворота, совершенную еще при совке, в августе 1991 года, когда была предпринята попытка устранить действующую власть и попытку изменить государственный строй, предпринятую Януковичем в 2014 году, с целью насадить режим диктатуры, что демонстрирует сейчас Дональд Трамп.

Отсюда, с расстояния восьми тысяч километров, ситуация выглядит примерно так, что сделав ставку на Трампа, Путин сделал ошибку. Трамп хорош как разрушитель и сеятель хаоса, но США – не та система, которую можно разрушить быстро и бесповоротно. Его талант ушел на расшатывание устоев государства и надо сказать, Трампу это во многом удалось. Тем не менее, система имеет намного больший запас прочности, и не факт, что даже за 8 лет именно такими действиями Трампу удалось бы разрушить США до необратимых кондиций, поскольку для этого нужен созидательный талант. Проще говоря, диктатуру надо уметь строить. Это самодержавие легко менять на диктатуру, поскольку суть режимов примерно одна и та же, а вот переломать демократию и на ее обломках построить диктатуру – не так-то и легко, как это может показаться.

В этом и была главная ошибка Путина, как и всех совков, кстати. Он (Путин) просто не имеет опыта перековки демократии в диктатуру, и все его предшественники тоже не имели такого опыта. Поэтому он решил, что достаточно запустить чубатого слона в посудную лавку, а дальше все решится само собой, но не случилось. Ему надо было вспомнить путчистов из ГКЧП чтобы увидеть, что даже на обломках совка они не смогли построить диктатуру. Путчисты не были созидателями.

Причем, какие бы планы не составлялись, ядро этой путчистской группировки должно быть крайне работоспособным, решительным и отчаянным. И главное, эти люди на кон ставят свою жизнь и потому не теряют ни времени, ни энергии на формирование путей отхода. Только такой режим работы, на грани человеческих возможностей, и отчаянная отвага смогут сдвинуть дело в нужном направлении.

Трамп же – бездельник и позер. Ему форма – важнее содержания, он не готов поставить свою холку на кон, он даже не готов отказаться от житейских радостей и слабостей, ради этого. Так, в самые напряженные моменты, в частности – на этой неделе, пресс служба Белого дома сообщила о том, что президент имеет ряд важных встреч и телефонных переговоров в Белом доме. Но тут же выяснилось, что Трамп отбыл во Флориду, в свое поместье и гоняет мяч в своем гольф клубе.

Когда его сотрудники, с умным видом говорили журналистам: "батя работает", в это же время, другие журналисты, демонстрируют его фото и видео из Флориды. Это значит, что дед просто не способен напрягаться. Причем, в группу его поддержки входят примерно такие же болтуны и бездельники, наподобие Руди Джулиани и Роджера Стоуна. Ну а по тому, как Трамп себе подкладывает соломку, чтобы куда не грохнулся – везде было мягко, говорит о том, что он сам не верит в успех своего безнадежного дела. Все это вместе либо дает сплав, именуемый харизмой, либо – нет, и это – не тот персонаж, который может вести за собой.

Это потихоньку начинают понимать и в республиканской фракции Сената. Напомним, утверждение результатов голосования выборщиков Конгрессом обычно имеет чисто формальный вид. На совместном заседании обеих палат голосуют "за" и на том все заканчивается. Американцы даже не знают об этих нюансах, но в этот раз все может случиться иначе.

Если два сенатора подпишут петицию, в котором выразят несогласие с результатами голосования выборщиков и в мотивировке укажут основание для такого несогласия, то в таком случае, голосование проводится отдельно – Нижней и Верхней палатами, последовательно. Но фокус в том, что голосов для одобрения результатов выборщиков более чем достаточно, и даже если два сенатора подадут петицию, на результат это не повлияет, зато будет поставлено жирное пятно на репутации республиканской партии.

Оно будет зафиксировано и войдет в историю. И всем уже понятно, что как только Трампа нейтрализуют тем или иным способом, все эти события будут рассматриваться уже с точки зрения трезвого взгляда и кроме позора, такие действия ничего не принесут. Именно поэтому лидер республиканского большинства Митч Макконнел призывает тех двух сенаторов, которые потенциально способны вкинуть подобную петицию, задуматься не о личных амбициях или договорняках с Трампом, а о будущем партии.

Уже не важно, как поступят эти двое деятелей, результат голосования предрешен и Макконнелл говорит о том, что пора уже переступить всю эту историю и двигаться дальше. А это говорит о том, что потихоньку наступает вытрезвление пусть не у всех, но у достаточной части республиканцев. Причем, происходит это пока не потому, что до них дошло то, что делает Трамп, а потому, что их не устраивает формула Донни "раз не моя, так не достанься никому". Им понятно, что до 20 января остается все меньше времени, а потом – наступит 21 января и надо жить дальше.

Так что Путин просчитался с выбором персонажа для развала Америки, и за это ему будет предъявлен счет. Ну а Штаты получили пусть и болезненную, но очень полезную вакцину. Выздоровев, они и нас начнут воспринимать иначе, поскольку мы боремся с той же самой заразой.

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