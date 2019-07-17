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Путін пропонував Зеленському "врятувати" Донбас? З'явилися нові деталі розмови

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Президент Росії Володимир Путін пропонував главі української держави "зовнішню підтримку" вирішення конфлікту на Донбасі.

Такі деталі розкрив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю "АіФ". Так, говорячи про Мінські домовленості й "нормандський формат", він сказав: "Можливі й інші конфігурації зовнішньої підтримки процесів врегулювання на Донбасі, якщо вони будуть затверджені для всіх сторін і, зрозуміло, не будуть розмивати базові Мінські домовленості. Ця позиція була чітко підтверджена президентом В. Путіним, у тому числі під час телефонної розмови з президентом В. Зеленським 10 липня".

Водночас російський чиновник продовжує цинічно стверджувати, що вирішення проблеми на Донбасі лежить на плечах Києва.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Вважаємо, що сьогодні необхідно зосередитися на втіленні в життя Мінських домовленостей, затверджених резолюцією Ради Безпеки ООН і мають обов'язковий для виконання характер", – заявив Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС РФ також стверджує, що Кремль очікує від Києва, що "недавні запевнення про готовність повністю виконувати Мінські домовленості оформляться в практичну політику після позачергових виборів до Верховної Ради 2019 року".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Diego Lena
Diego Lena
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Зеленскому надо усмирить нациков и договориться с Донбассом. Нужна смелость и решительность с его стороны..ну и Педро Томосно-Панамского посадить.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Иванов Владимир, Украине не о чем договариваться с Донбассом. Украина ведет войну с фашистской рашой. А Порошенко единственный президент - который не продал Украину.
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Иванов Владимир, ну пока он только прогибается под это агрессивное меньшинство недоумков
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Sladko Semen
Sladko Semen
Киев просто не в состоянии выполнить Минские договоренности, на Украине правят националисты....
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Sladko Semen, если придет другая власть, не замазанная в воровстве и перепродажах на тему армии, выгодоприобретателей от этой гражданской войны не будет... это если только америкосы будут сильно давить и зеленский прогнется окончательно - тогда да... других причин продолжения конфликта по просту нет
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