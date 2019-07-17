Путін пропонував Зеленському "врятувати" Донбас? З'явилися нові деталі розмови

Президент Росії Володимир Путін пропонував главі української держави "зовнішню підтримку" вирішення конфлікту на Донбасі.

Такі деталі розкрив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю "АіФ". Так, говорячи про Мінські домовленості й "нормандський формат", він сказав: "Можливі й інші конфігурації зовнішньої підтримки процесів врегулювання на Донбасі, якщо вони будуть затверджені для всіх сторін і, зрозуміло, не будуть розмивати базові Мінські домовленості. Ця позиція була чітко підтверджена президентом В. Путіним, у тому числі під час телефонної розмови з президентом В. Зеленським 10 липня".

Водночас російський чиновник продовжує цинічно стверджувати, що вирішення проблеми на Донбасі лежить на плечах Києва.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Вважаємо, що сьогодні необхідно зосередитися на втіленні в життя Мінських домовленостей, затверджених резолюцією Ради Безпеки ООН і мають обов'язковий для виконання характер", – заявив Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС РФ також стверджує, що Кремль очікує від Києва, що "недавні запевнення про готовність повністю виконувати Мінські домовленості оформляться в практичну політику після позачергових виборів до Верховної Ради 2019 року".

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