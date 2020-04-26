Путін привласнив землю в Криму: в чому суть скандального рішення

Президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.

Тепер у громадян іноземних держав є рік, щоб продати свої ділянки в Криму і Севастополі. В іншому випадку вони будуть "націоналізовані", пише "Коммерсантъ".

Путін вніс поправки до президентського указу від 2011 року, який визначає перелік прикордонних територій, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть володіти земельними ділянками.

Володимир Путін ТАСС

Згідно з документом, тепер іноземцям заборонено володіти землею у всіх районах Криму, крім трьох, які не межують з Україною і не мають виходу до Чорного моря. В оновлений перелік прикордонних територій внесені Алушта, Ялта, Джанкой, Євпаторія, Феодосія, Армянськ, Судак, Саки та Керч і вісім з десяти муніципалітетів Севастополя.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в анексованому Росією Криму місцева "влада" продовжує відбирати у населення безкоштовні пляжі. Тепер під забудову віддали пляж "Еврика" під Алуштою.