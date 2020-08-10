Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Мирослав Семенюк Світ 11:07, 10.08.2020 Оновлено: 11:18, 10.08.2020

Президент Росії Володимир Путін привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.

Як повідомляє офіційний сайт Кремля, Путін відправив Лукашенку вітальну телеграму.

"Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку", – йдеться в привітанні.

Путін зазначив, що "це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.

  • Разом з тим, його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.

  • Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". Також ОМОН застосовував світло-шумові гранати. Один з демонстрантів загинув.

  • У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську.

  • ЗМІ опублікували фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.

  • Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.

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