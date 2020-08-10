Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка. ТАСС
Президент Росії Володимир Путін привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.
Як повідомляє офіційний сайт Кремля, Путін відправив Лукашенку вітальну телеграму.
"Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку", – йдеться в привітанні.
Путін зазначив, що "це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Разом з тим, його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". Також ОМОН застосовував світло-шумові гранати. Один з демонстрантів загинув.
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