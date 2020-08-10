Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Росії Володимир Путін привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.

Як повідомляє офіційний сайт Кремля, Путін відправив Лукашенку вітальну телеграму.

"Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку", – йдеться в привітанні.

Путін зазначив, що "це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".

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