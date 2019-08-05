"Путін приречений програти": Портников напророкував Росії падіння режиму

Жорстокий розгін демонстрантів, які борються за реєстрацію опозиційних кандидатів на виборах до Мосміськдуми, пов'язаний зі страхом президента Росії Володимира Путіна втратити владу.

Адже нинішня ситуація повторює сценарій 80-90-х років ХХ століття, коли гласність розвалила СРСР, пише український журналіст Віталій Портников у статті для "Белсат".

"Тодішній режим, проти якого виступали учасники протесту, здавався непорушним ще більше, ніж режим Путіна. На момент початку протестів він існував не двадцять, а сімдесят років і був заснований не тільки на любові до вождя, а й на шаленій ідеології, яка, однак, приваблювала більшість населення тодішнього СРСР. А відсталість та інформаційна закритість радянських людей була непорівнянна з відсталістю та інформаційною ізольованістю сучасних росіян", – пояснив Портников.

Журналіст вважає, що і тоді, і зараз російська влада нервується, оскільки є режимом, який взагалі не вміє існувати в умовах інформаційної та політичної конкуренції. На підтвердження своїх слів він нагадав, що комуністи не виграли жодних чесних виборів ні Росії, ні в СРСР. Більше того, єдині чесні вибори, вибори до Установчих зборів, вони з ганьбою програли – при тому, що контролювали владу.

Мітинги у Москві Deutsche Welle

"А решта виборів, у яких брали участь представники компартії, були імітацією. Щойно на територію Росії прийшла гласність, комуністи почали програвати одні вибори за іншими, а потім взагалі перетворилися на політичну фата-моргану. Режим Путіна теж оформлявся шляхом зачистки інформаційного поля країни. Так, при цьому він був сильний не тільки пропагандою, а й соціальними преференціями. Але зайвих "нафтодоларів" у Путіна більше немає, залишилася сама пропаганда. А це означає, що в разі початку чергової "гласності", в разі початку реальної політичної конкуренції цей режим впаде", – каже Портников.

При цьому, наголошує він, не факт, що Путін програє якомусь затятому лібералу. Адже його "спадкоємцем" цілком може стати якийсь шовініст або просто популіст, якого журналіст називає "російським Зеленським".

"Путін приречений програти будь-якому "новому обличчю". І це саме те, чого російська влада намагається не допустити. Вона закручує гайки все сильніше саме тому, що побоюється будь-якої – навіть на рівні місцевого самоврядування – реальної політичної конкуренції. Бо саме в такій конкуренції і захована кощієва смерть", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

акції протесту у Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори до Мосміськдуми 18 незалежних кандидатів, зокрема соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, у Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягли по асфальту.

Понад 1000 осіб були затримані, зокрема випадкові перехожі.

Ще раніше, 24 липня, за заклик виходити на вулиці на 30 діб був заарештований опозиціонер Олексій Навальний.

28 липня Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікар-офтальмолог Анастасія Васильєва висловила переконання, що справжня причина його хвороби – в дії "невизначених хімічних речовин".

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.

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