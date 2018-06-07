Путін пояснив, що стримує світ від Третьої світової війни

Президент Росії Володимир Путін заявив, що лише страх взаємного знищення стримував провідні світові держави від початку повномасштабної війни.

Таку заяву він зробив під час "Прямої лінії" у відповідь на запитання глядачів.

"Ми живемо в умовах відносного глобального миру. Тому що в світі між провідними військовими державами був встановлений стратегічний паритет. Страх взаємного знищення стримував завжди провідні держави і змушував поважати один одного", - зазначив російський лідер.

Володимир Путін ria.ru

Відповідаючи на це питання, він також процитував видатного фізика Альберта Ейнштейна.

"Я не знаю, якою зброєю вестиметься Третя світова, але Четверта - точно палицями і камінням", - заявив він.

Путін додав, що російська зброя нібито допоможе зберегти встановлений паритет між країнами.

Як повідомлявOBOZREVATEL, ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним" одяглися в жовту і синю сукню, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.