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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Путін повернув стару зброю: що це означає?

10.3т

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким спрощується порядок надання громадянства Російської Федерації "співвітчизникам, які проживають у країнах зі складною суспільно-політичною і економічною ситуацією, де відбуваються збройні конфлікти або зміна політичного режиму".

Не потрібно пояснювати, які саме країни – а якщо точно, країну – мають на увазі автори закону і як розширено можуть в Росії трактувати саме поняття "співвітчизники". По суті, в Кремлі через бажання чинити додатковий тиск на Україну вирішили повернутися до спрощеного порядку надання громадянства жителям колишнього Радянського Союзу, від якого відмовилися кілька років тому, пише ВВіталій Портніков для "Радіо свобода".

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Тому що паспорт теж може бути зброєю. Особливо російський паспорт. Нагадаю, що Російська Федерація неодноразово роздавала свої паспорти жителям проблемних регіонів. Так було у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії. Люди, які там мешкають, не мають до Російської Федерації ніякого стосунку. Однак отримали російські паспорти просто на тій підставі, що були громадянами СРСР. А вже потім Росія вирішила, що має повне право їх захищати від тих країн, громадянами яких вони є насправді – Молдови і Грузії.

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Із Україною так вже сталося в Криму: після анексії цієї території її жителі отримали російські паспорти, а Росія – можливість стверджувати, що на півострові тепер живуть її, а не українські громадяни. Але хто сказав, що подібний підхід не може бути застосований до окупованих районів Донбасу? Так, для початку можна почати надавати громадянство тим, хто вже проживає на території Росії, а потім виявиться, що досить з’їздити до найближчого прикордонного райцентру і отримати паспорт у спрощеному порядку. І за кілька років – якщо не місяців – виявиться, що на цій території більшість населення громадяни Російської Федерації і ця країна просто зобов’язана їх захищати від тієї країни, громадянами якої жителі Донбасу є насправді – України.

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Якщо б у Москві не були впевнені в необхідності і можливості реалізувати цей план, ніхто не став би ухвалювати новий закон і повертати російському паспорту його стару перевірену роль кремлівської зброї.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Радіо свобода
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Комментарии на сайте не модерированы
Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
Итоги правления ботоксного фюрера за 2018г на педерации. Усугубления демографической катастрофы. Данные Росстата : Естественная убыль населения по сравнению предыдущим годом возросла на 48%. Рост смертности увеличился на 0,2 (на 1000 чел.). Рост рождаемости за тот же год уменьшился на 0.5 (на 1000чел.). Четвертый год социальной рецессии. Отток инвестиций из России. Повышения пенсионного возраста. Продолжения санкций. Не допуск в ПАРЕ. Высылка дипломатов с многих стран мира. Провал и разоблачение разведывательных структур ГРУ. Солберецкий позор и циничная ложь повлекшая новые санкции. Взрыв на пилотируемом корабле «Союз МС-10» чудом не повлекший смерть астронавтов. Позорная «дырка» на другом МКС. Затопления плавучего дока вместе с авианосцем «Кузя». Разгром ЧВК Вагнер армией США в Сирии. Очередной нож в спину, сбит российский ИЛ-20 с 15 военными на борту. Обострение межнационального конфликтов на Северном Кавказе. Больше тысячи получили реальные сроки за лайки и репосты в соцсетях… И вишенка на торте, отречение РПЦ от церкви-матери и предоставление Константинополем Томоса ПЦУ. Слава кабаеву ведущему рашистскую педерацию к развалу.
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Куреза Александр
Куреза Александр
Плешивый людоед путлер готовит миллионы лишнехромосомных к отправке на "САРТИР-РАЙ". После заброшенных на какЦапию лениных, троцких, сралиных только путлер так БЫСТРО УТИЛИЗИРУЕТ ЛИШНЕХРОМОСОМНЫХ!!! Вместо того, чтобы 28млн.голодающих лишнехромосомов какЦапии и 40%тратящих только на еду - пугабыч подарил уже неслопатыжрущим : НОВУЮ РАКЕТУ, точнее мультик праВяличие; новые тарифы на тепло, воду, свет; увеличение пенсионных сроков и налогов... Радуйтесь крепостные рабы мацкавскага улуса только не запачкайтесь(желто-скрепные дрыстаЖидкости) помётом Гебельскисельсоловей ТВ!!!
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Булгаков Андрей
Булгаков Андрей
Да нахрен мне эта книжка с курицей- мутантом?! Ну реально!
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