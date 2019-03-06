Путін посварився з Лукашенком: капітан США назвав причину

Відносини Росії і Білорусі зіпсувалися через схожість принципів роботи їхніх лідерів.

"Не можна дружити з крокодилом людині, а й у крокодила з крокодилом не може бути стосунків, бо вони можуть одне одного з'їсти", — висловився про відносини глав РФ і Білорусі Володимира Путіна й Олександра Лукашенка капітан 1-го рангу ВМС США у відставці, екс-представник НАТО в Росії Гаррі Табах "Апострофу".

За його словами, це стосується не тільки Білорусі, а й Казахстан не надто комфортно почувається.

"Там теж дуже багато російськомовного населення, і там теж дуже переживають. Казахстан зараз переходить на латиницю, вони намагаються якось відійти від Росії, а для неї — це великий удар. Усі намагаються якось відокремитися від Росії. Це як наприкінці Другої світової війни, коли всі хотіли стояти подалі від Гітлера. Так само і зараз. Він же сказав: "Якщо немає Росії, то навіщо тоді цей світ?!" І також він сказав: "Я — це Росія!" Виходить, що якщо його не буде, то навіщо цей світ, а це — очевидна загроза всьому світу, він погрожує всьому світу, і він не просто так це сказав", — додав Табах.

Він зазначив, що вважає Лукашенка досить хитрим лідером.

"Це, напевно, інший народ, я думаю, може, Білорусь — це і не країна, а один великий партизанський загін, і там є декілька зрадників. Важко сказати, я не зовсім розуміюся в нюансах цих культур, і для мене до 2014 року українці й росіяни були повністю однаковими, жодної різниці між цими людьми не було", — сказав Табах.

"Я зрозумів, що росіяни — це зовсім інший народ, у них інші цінності. А білоруси, подивимося, як вони поведуться, але вони, звісно, більше залежні від Росії. Країни Балтії теж бояться, але у них інша ситуація", — підсумував він.

Лукашенко і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

Лукашенко також заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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