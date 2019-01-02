Путін поскаржився Макрону на Україну: що відомо

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили тему України.

Як повідомляють РИА Новости, йшлося і про нещодавній інцидент у Керченській протоці, коли українських моряків взяли у полон.

Зі свого боку Путін назвав те, що сталося, "провокацією": "Продовжено обмін думками щодо внутрішньоукраїнської кризи з урахуванням української провокації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року".

Макрон і Путін gouvernement.fr

Крім того, президенти обговорили ситуацію у Сирії. Під час розмови була детально розглянута проблематика сирійського врегулювання у контексті домовленості про створення конституційного комітету.

Нагадаємо, що таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі Росія — Туреччина — Німеччина — Франція 27 жовтня 2018 року в Стамбулі.

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