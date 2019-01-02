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Путін поскаржився Макрону на Україну: що відомо

27тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили тему України.

Як повідомляють РИА Новости, йшлося і про нещодавній інцидент у Керченській протоці, коли українських моряків взяли у полон.

Зі свого боку Путін назвав те, що сталося, "провокацією": "Продовжено обмін думками щодо внутрішньоукраїнської кризи з урахуванням української провокації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року".

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Макрон і Путін

Макрон і Путін

gouvernement.fr

Крім того, президенти обговорили ситуацію у Сирії. Під час розмови була детально розглянута проблематика сирійського врегулювання у контексті домовленості про створення конституційного комітету.

Нагадаємо, що таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі Росія — Туреччина — Німеччина — Франція 27 жовтня 2018 року в Стамбулі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінЕммануель Макрон
Теги
Керченська протокаЧорне мореАзовське море
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Брук Сэм
Брук Сэм
Хохложопые, а вы действительно верите, что Франция очень переживает за ваше будущее?)) Наверное Макрон специально позвонил, чтоб за ваших морячков похлопотать? Наверное не зря Le Figaro статейку выпустила У Франции появился шанс вернуть влияние в Сирии. 29 декабря 2018
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Брук Сэм, Ты отсосал : у Бандер у Пиндосов с Европой И расплатился с Китаем ЕБАЛОМ и ЖОПОЙ… Из дутой резины ракетный парад... За ним ТЫ в трусах, российский ПИДАРАС !
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Скоро не жаловаться а рыдать будешь но это никого не тронет.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Запахло зрадоговном! теперь от Макрона! Блин, кастрюлеголовые! Когда до вас дойдёт, что вы никому нахер не нужны! Ни Трампу, ни Макрону, ни Асаду...
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