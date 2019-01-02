Путін поскаржився Макрону на Україну: що відомо

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови обговорили тему України.
Як повідомляють РИА Новости, йшлося і про нещодавній інцидент у Керченській протоці, коли українських моряків взяли у полон.
Зі свого боку Путін назвав те, що сталося, "провокацією": "Продовжено обмін думками щодо внутрішньоукраїнської кризи з урахуванням української провокації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року".
Макрон і Путін
gouvernement.fr
Крім того, президенти обговорили ситуацію у Сирії. Під час розмови була детально розглянута проблематика сирійського врегулювання у контексті домовленості про створення конституційного комітету.
Нагадаємо, що таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі Росія — Туреччина — Німеччина — Франція 27 жовтня 2018 року в Стамбулі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було троє поранених, 24 українці стали військовополоненими РФ.
20 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що Україна планує здійснити новий прохід військових кораблів через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів.
У МЗС РФ розцінили плани Києва як "безвідповідальну провокацію".
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