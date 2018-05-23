Путін поплатиться: США готує потужний санкційний удар по Росії

США планують ввести стосовно Росії більше односторонніх санкцій, ніж ті, які діють у цей час.

"Знаю, що істотні санкції були введені в рамках CAATSA. І знаю, що набагато більше перебуває на черзі", - заявив Помпео під час виступу в Конгресі у середу, 23 травня.

CAATSA - це закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій", підписаний президентом США Дональдом Трампом влітку 2017 року.

У списку противників США, крім Росії, зазначені також КНДР та Іран.

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі готують санкції проти РФ через анексію Криму.