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ПолітикаЕкономіка

Путін поплатиться: США готує потужний санкційний удар по Росії

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США планують ввести стосовно Росії більше односторонніх санкцій, ніж ті, які діють у цей час.

"Знаю, що істотні санкції були введені в рамках CAATSA. І знаю, що набагато більше перебуває на черзі", - заявив Помпео під час виступу в Конгресі у середу, 23 травня.

CAATSA - це закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій", підписаний президентом США Дональдом Трампом влітку 2017 року.

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У списку противників США, крім Росії, зазначені також КНДР та Іран.

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі готують санкції проти РФ через анексію Криму.

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Теми
Санкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Майк Помпео
Місце
США
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