Путін "помірявся" ядерною зброєю зі США

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в його країни і у США нібито приблизно однакова кількість носіїв ядерної зброї і боєзарядів.

Однак у майбутньому Росія, за його словами, займе лідерську позицію. Таку заяву глава країни-агресорки зробив в ефірі російського пропагандистського телебачення, передає РИА Новости.

Путін обурився, що після розвалу СРСР США нібито почали робити "енергійні спроби переробити світ під себе".

Володимир Путін

"Почали, по суті, нехтуючи усталеними нормами міжнародного права, перекроювати світ", – сказав він, додавши, що чим слабкішою була б Росія, тим болючішим для неї це могло стати.

"Ми справді багато зробили. І у сфері розвитку ядерного оборонного комплексу у нас приблизний паритет зі США зберігається і щодо носіїв, і за кількістю боєзарядів, але все ж таки в наших перспективних розробках ми, безумовно, є лідерами", – висловився російський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня Путін затвердив умови використання ядерної зброї. Згідно з документом, рішення про використання зброї ухвалюватиме винятково президент. Її застосування нібито розглядається як крайній захід і засіб стримування в разі загрози агресії проти Росії.