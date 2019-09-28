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28 вересня • оновлено в 18:33
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Політика Економіка

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Путін поїде до Франції хоронити друга: що відомо

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Президент Росії Володимир Путін поїде до Парижу на церемонію прощання з колишнім президентом Франції і своїм другом Жаком Шираком, яка відбудеться 30 вересня.

Це буде день національного трауру у Франції за Шираком. Про це повідомляє Le Figaro.

У церкві Сен-Сюльпіс у Парижі пройде служба, на якій будуть присутні президент Франції Емманюель Макрон і лідери інших держав. Очікується прибуття президента Італії Серджіо Маттарелла і Конго Дені Сассу Нгессо, ліванського прем'єра Саада Харірі, угорського прем'єра Віктора Орбана, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.

Жак Ширак

Жак Ширак

RT

Також на церемонії будуть присутні колишні голови країн Валері Жискар д'Естен, Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

Крім того, будуть присутні представники уряду і посли, а також голови Національних зборів і Сенату.

Серед французьких політиків Марін Ле Пен підтвердила, що буде присутній на церемонії: "Я є головою першої партії Франції, і цілком природно, що я йду на похорон колишнього президента республіки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 вересня помер колишній президент Жак Ширак. Він пішов з життя у Франції у віці 86 років.

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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А кто в мире сегодня не друг Путина??
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Пигин Макс
Пигин Макс
Международная изоляция...
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Пигин Макс, о да, это настоящий прорыв российской дипломатии, хоть куда-то вырваться, если уж никуда не зовут, а за остальные прорывы надо бабло выкатывать и не малое !
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Пигин Макс, МОЩНАЯ!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А от вас Ющенко или Кравчук?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Григорьев Григорий, Савченко и Сенцов. СУХеС)
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