Путін поїде до Франції хоронити друга: що відомо

Президент Росії Володимир Путін поїде до Парижу на церемонію прощання з колишнім президентом Франції і своїм другом Жаком Шираком, яка відбудеться 30 вересня.

Це буде день національного трауру у Франції за Шираком. Про це повідомляє Le Figaro.

У церкві Сен-Сюльпіс у Парижі пройде служба, на якій будуть присутні президент Франції Емманюель Макрон і лідери інших держав. Очікується прибуття президента Італії Серджіо Маттарелла і Конго Дені Сассу Нгессо, ліванського прем'єра Саада Харірі, угорського прем'єра Віктора Орбана, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, глави Єврокомісії Жан-Клода Юнкера і бельгійського прем'єра Шарля Мішеля.

Жак Ширак RT

Також на церемонії будуть присутні колишні голови країн Валері Жискар д'Естен, Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі.

Крім того, будуть присутні представники уряду і посли, а також голови Національних зборів і Сенату.

Серед французьких політиків Марін Ле Пен підтвердила, що буде присутній на церемонії: "Я є головою першої партії Франції, і цілком природно, що я йду на похорон колишнього президента республіки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 вересня помер колишній президент Жак Ширак. Він пішов з життя у Франції у віці 86 років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!