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11 листопада • оновлено в 20:03
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Хочуть особливий статус для Донбасу: стало відомо, про що домовилися Путін і Меркель

5.3т
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Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у понеділок, 11 листопада, провели телефонну розмову, в якій торкнулися теми війни на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Кремля. Говорили також про економічне співробітництво і ситуацію на Близькому Сході.

Відзначається, що лідери докладно обговорили Україну і, за твердженням Кремля, наголосили на необхідності закріплення особливого статусу Донбасу. Йшлося, зокрема, про розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської і Золотого, а також початок відведення військ біля села Петрівське.

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Без Зеленського: Меркель і Путін обговорили транзит газу через Україну

Розкрита домовленість Путіна і Меркель щодо Донбасу

Розкрита домовленість Путіна і Меркель щодо Донбасу

tvc.ru

Також був підтверджений настрій на координацію в "нормандській четвірці", в тому числі в плані підготовки майбутнього саміту.

Путін і Меркель також торкнулися тематики переговорів про умови транзиту російського газу через територію України.

Лідери висловилися за якнайшвидше і без попередніх умов припинення бойових зіткнень у Лівії. Президент Росії позитивно оцінив посередницькі кроки Німеччини, націлені на відновлення міжлівійского діалогу і більш активне залучення міжнародної спільноти до пошуку мирного вирішення проблеми.

При обміні думками щодо ситуації в Сирії була акцентована важливість вирішення гуманітарних проблем, включаючи забезпечення повернення біженців.

Відзначається, що ініціатором дзвінка стала Меркель.

Меркель подзвонила Путіну

Меркель подзвонила Путіну

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня Путін і Меркель у телефонній розмові обговорили аналогічні теми, підкресливши важливість виконання Мінських угод. Тоді розмова також відбулася з ініціативи Німеччини.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Ангела Меркель
Тег
Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Особый статус только после взятия вму границы под контроль,никто ничего не будет делать пока граница не у всу
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не будет Украины,жиды договорились.
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Моторола Жив
Моторола Жив
процесс уже не остановить...
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