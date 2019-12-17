Донбас, обмін полоненими і транзит газу: Путін обговорив із Макроном Україну

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у вівторок, 17 грудня, провели телефонну розмову, в рамках якої обговорили Україну.

Про це повідомляє пресслужба Кремля. Бесіда відбулася з ініціативи французької сторони.

"Путін висловив вдячність Макрону за гарну організацію 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть у руслі імплементації мінського "Комплексу заходів". Президент Росії наголосив на необхідності послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню й обмін утримуваними особами", – йдеться у повідомленні.

Новини Макрон відкинув ідею Путіна про ракети в Європі

Путін обговорив із Макроном Україну

Крім того, за твердженням російської сторони, главами держав була порушена проблематика транзиту російського газу в держави ЄС через територію України.

Також Путін і Макрон обговорили конфлікти в Сирії і Лівії і домовилися про продовження двосторонніх контактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", на якій було ухвалено рішення, зокрема, про припинення вогню на Донбасі, обмін утримуваними особами, розведення військ іще на 3 ділянках.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!