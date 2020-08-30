Путін зателефонував Лукашенку і запросив в Москву: деталі розмови

Президент Росії Володимир Путін 30 серпня провів чергову телефонну розмову з Олександром Лукашенком, який обіймав пост глави Білорусі п'ят термінів поспіль, але тепер легітимність його президентства не визнають.

Приводом для дзвінка став його день народження – білоруському лідеру в неділю виповнилося 66 років. Про це повідомляє агентство БЕЛТА.

Зазначається, що під час розмови з главою РФ Лукашенко обговорював "актуальні питання" і ситуацію в Білорусі.

"Президент Росії висловив своє бачення обстановки, що складається довкола нашої країни. Глави держав ще раз підтвердили, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз вирішуватимуть проблеми спільно на основі принципів Договору про Союзну державу і ОДКБ", – цитує видання пресслужбу білоруського лідера.

Водночас кремлівські ЗМІ заявляють, що Путін і Лукашенко домовилися в найближчі тижні провести зустріч у Москві.

Додамо, що цей дзвінок глави РФ став вже їхньою п'ятою телефонною бесідою з початку протестів після білоруських виборів. Щоразу вони обговорювали ситуацію, що склалася в країні. Так, у Кремлі підтвердили, що "готові забезпечити безпеку братської держави", крім цього, Путін інформував колегу про свої переговори щодо цього з представниками Євросоюзу.

Путін і Лукашенко домовилися про особисту зустріч у Москві (Сайт Кремля)

Зазначимо, що Лукашенко народився 30 серпня 1954 року в міському селищі Копись Оршанського району Вітебської області. Така дата фігурувала в його біографії до 2010 року. Зараз на офіційному сайті глави держави днем народження значиться 31 серпня, але багато лідерів продовжують вітати його 30-го числа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін висунув претензії Заходу через "легітимні" вибори в Білорусі. Він заявив, що сумнівається в чесності тих, хто не згоден із їхніми результатами.

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