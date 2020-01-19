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19 січня • оновлено в 10:48
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Путін після скандалів на минуле Водохреще втік до Берліна

3.6т
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У день Водохреща, 19 січня, президент Росії Володимир Путін візьме участь у міжнародній конференції з врегулювання ситуації в Лівії, яка пройде в Берліні (Німеччина).

Про це повідомляє пресслужба Кремля. Була озвучена програма заходу.

"Передбачається обмін думками з проблематики врегулювання лівійської кризи, в тому числі з питань якнайшвидшого припинення бойових дій, примирення ворогуючих сторін і запуску широкого політичного діалогу під егідою ООН", – сказано в повідомленні.

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Путін на Водохреще втік до Берліна

Путін на Водохреще втік до Берліна

Пресслужба Кремля пояснила, що досягнуті на конференції домовленості планується зафіксувати в її підсумковому документі.

У Telegram-каналі "Ви слухали маяк" звернули увагу, що зустріч пройде в режимі максимальної закритості. При цьому в німецькій пресі, повідомляючи про конференцію, в першу чергу говорять саме про Путіна.

Путін на Водохреще втік до Берліна

Путін на Водохреще втік до Берліна

Telegram-канал "Ви слухали маяк"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2019 Путін приховав фото свого купання в ополонці після провалу в 2018. Російські користувачі розлютилися через те, що момент не потрапив у кадр. Деякі користувачі і взагалі припустили, що їх обманюють.

  • 19 січня 2018 року президент Росії Володимир Путін відправився в Тверську область, де відвідав чоловічий монастир Ніло-Столобенська пустель, а також взяв участь у водохресних купаннях, занурившись в ополонку на Селігері.

  • Росіяни помітили, що з води йшла пара. Крім того, люди почали вимагати відеопідтвердження купання.

  • Також було відзначено, що Путін перед тим, як скупатися в ополонці, "неправильно" перехрестився – зліва направо.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
Что ни заголовок, то - "шедевр"! ))))))) Пьяные обоссовские макаки )))
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Бланк Семен
Бланк Семен
Юг Руси, да большей бред было сложно написать
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Петров Александр
Петров Александр
Он Алекс, забыл, раб, как хозяйская плеть по спине гуляет. Ничего скоро напомним. Ха-ха
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