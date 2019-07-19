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Путін піде? З'явився несподіваний для Росії прогноз

5.9т Читати матеріал російською

Президент Володимир Путін у будь-якому випадку в недалекому майбутньому буде змушений передати владу.

Таку думку висловив публіцист Дмитро Биков в ефірі "Ехо Москви". "Я абсолютно впевнений, у всякому разі, я сподіваюся, що Путін передасть владу. Як це станеться, за яким сценарієм, я не знаю. Але за якомось сценарієм це відбудеться, безумовно", – підкреслив він.

При цьому Биков вказав, що такий розклад вже давно прогнозований.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"УП"

"Путін, Бог і Росія в потрійному союзі більше не сумісні, хтось один повинен піти. Є шанси у Росії непогані покинути цю тріаду, є у Бога, а є у Путіна", – заявив публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний інтернет-сайт часів Майдану, де можна було поцікавитися, чи помер президент Росії Володимир Путін, більше не відповідає на питання про главу РФ.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Биков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Я абсолютно уверен, во всяком случае, я надеюсь, что Путин передаст власть. Как это произойдет, по какому сценарию, я не знаю. Но по какому-то сценарию это произойдет, безусловно" ------------------------------------------ Перечитал несколько раз. Как же это гениально!!!
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CARGO 100
CARGO 100
Вывели придурка из комы после отёка мозга, теперь прогнозы сочиняет ...
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