Путін піде? З'явився несподіваний для Росії прогноз

Президент Володимир Путін у будь-якому випадку в недалекому майбутньому буде змушений передати владу.

Таку думку висловив публіцист Дмитро Биков в ефірі "Ехо Москви". "Я абсолютно впевнений, у всякому разі, я сподіваюся, що Путін передасть владу. Як це станеться, за яким сценарієм, я не знаю. Але за якомось сценарієм це відбудеться, безумовно", – підкреслив він.

При цьому Биков вказав, що такий розклад вже давно прогнозований.

Володимир Путін "УП"

"Путін, Бог і Росія в потрійному союзі більше не сумісні, хтось один повинен піти. Є шанси у Росії непогані покинути цю тріаду, є у Бога, а є у Путіна", – заявив публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний інтернет-сайт часів Майдану, де можна було поцікавитися, чи помер президент Росії Володимир Путін, більше не відповідає на питання про главу РФ.

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