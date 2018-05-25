Путін передрік небачену світом кризу

Президент Росії Володимир Путін передрік економічну кризу, "з якою світ ще не стикався".

Таку заяву він зробив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає РІА "Новости".

"Нехтування існуючими нормами і втрата взаємної довіри можуть наложиться на непередбачуваність, турбулентність колосальних змін. Такий збіг чинників може призвести до системної кризи, з якою світ ще не стикався", - сказав Путін.

На його думку, потрібно будувати економіку довіри, щоб цього не сталося. Крім того, загрозою він назвав нові форми протекціонізму.

"Якщо раніше в ходу були класичні форми протекціонізму, що, звичайно, теж викликало жаль, але все-таки: такі, як додаткові імпортні мита, технічні вимоги або приховані субсидії, то сьогодні мова йде про нове видання протекціонізму - про використання очевидно надуманих приводів, про посилання нібито на інтереси національної безпеки. Для чого? Для придушення конкурентів або вимагання поступок", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розповів, чи збирається йти після закінчення президентського терміну.