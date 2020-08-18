Путін особисто наказав втрутитися у вибори президента США в 2016 році – звіт Сенату

У звіті про втручання Росії в президентські вибори 2016 року у США, опублікованому Комітетом Сенату з розвідки, зазначено, що президент РФ Володимир Путін особисто наказав зламати мережі Демократичної партії.

Про це повідомило CNN. Звіт обсягом майже 1000 сторінок завершив трирічне розслідування про втручання у вибори 2016 року.

Основні висновки Комітету:

Тодішній голова кампанії Пол Манафорт працював з офіцером російської розвідки Костянтином Килимником і прагнув поділитися з ним внутрішньою інформацією про кампанію. Комітет заявив, що отримав "деяку інформацію про те, що Килимник міг бути пов'язаний" із хакерською операцією Росії в 2016 році.

Трамп і високопосадовці кампанії прагнули отримати попередню інформацію про дампи електронної пошти WikiLeaks через Роджера Стоуна, також Трамп говорив зі Стоуном про WikiLeaks, незважаючи на те, що згодом заперечував це.

Суб'єкти російського уряду продовжували як мінімум до січня 2020 року поширювати дезінформацію про втручання Росії у вибори, а Манафорт і Килимник просували версію про те, що Україна, а не Росія втручалася у вибори 2016 року.

У звіті йдеться, що Путін особисто керував зусиллями Росії зі злому комп'ютерних мереж і облікових записів, пов'язаних із Демократичною партією, і витоком інформації, що завдала шкоди кандидатці у президенти Хілларі Клінтон.

Водночас злого умислу Трампа сенатори не виявили.

"Ми можемо без вагань сказати, що Комітет не знайшов абсолютно жодних доказів того, що тодішній кандидат Дональд Трамп або його кампанія вступили в змову з російським урядом, щоб втрутитися у вибори 2016 року", – сказав виконувач обов'язків голови Сенату з розвідки Марко Рубіо.

Водночас він зазначив "рівень контактів між офіційними особами Трампа і російськими урядовими діячами, що захоплює дух", під час виборчої кампанії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Сенаті США заявили про "безпрецедентне втручання" Росії у вибори американського президента в 2016 році. Про це йдеться у доповіді глави сенатського Комітету з розвідки республіканця Річарда Берра і віцеголови комітету демократа Марка Уорнера.