Путін оголосив в Росії нову війну: військовий експерт пояснив суть

Відразу після перемоги на президентських виборах-2018 у Росії Володимир Путін оголосив боротьбу за вищі пости в РФ.

Таку думку висловив російський журналіст, військовий експерт Олександр Гольц у своєму блозі для "Нового времени".

"Боротьба буде специфічна: доводити свою корисність, пропонувати програми, вивалювати купи компромату на конкурентів претенденти будуть не перед російськими громадянами, а перед однією-єдиною людиною - Путіним В. В." - сказано в матеріалі.

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Початком кланової війни Гольц пропонує вважати слова Путіна відразу ж після закриття виборчих дільниць.

"Що стосується голови уряду і уряду в цілому ... звичайно, я про це думаю, предметно починаю думати з сьогоднішнього дня, тому що потрібно було дочекатися результатів виборів. Але всі зміни будуть оголошені після інавгурації", - підкреслив тоді він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше екс-начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Лопата заявив, що протягом найближчих місяців керівництво Кремля, по всій видимості, буде зайняте вирішенням внутрішніх проблем Росії.