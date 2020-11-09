Путін оголосив про введення російських миротворців у Нагірний Карабах. Відео заяви

Юрій Сергієнко Світ 00:55, 10.11.2020 Оновлено: 01:46, 10.11.2020

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Нагірний Карабах вводяться миротворці РФ.

Відео зі зверненням з'явилося на офіційних каналах Кремля (щоб подивитися його, доскролльте сторінку до кінця).

Так, глава Росії виділив наступні пункти:

  • повне припинення вогню починається 10 листопада;

  • Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях;

  • Вірменія і Азербайджан мають обмінятися військовополоненими;

  • в Карабасі розмістять російських миротворців;

  • всі транспортні вузли в Карабасі розблокуються;

  • розраховує, що домовленості створять умови для довгострокового врегулювання.

  • Путін заявив, що досягнуті домовленості створять умови для довгострокового врегулювання кризи в Карабасі в інтересах обох народів.

Путін заявив, що досягнуті домовленості створять умови для довгострокового врегулювання кризи в Карабасі в інтересах обох народів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Між Вірменією, Азербайджаном і Росією 9 листопада було підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

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