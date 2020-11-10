Путін оголосив про введення російських миротворців у Нагірний Карабах. Відео заяви

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Нагірний Карабах вводяться миротворці РФ.

Відео зі зверненням з'явилося на офіційних каналах Кремля (щоб подивитися його, доскролльте сторінку до кінця).

Так, глава Росії виділив наступні пункти:

повне припинення вогню починається 10 листопада;

Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях;

Вірменія і Азербайджан мають обмінятися військовополоненими;

в Карабасі розмістять російських миротворців;

всі транспортні вузли в Карабасі розблокуються;

розраховує, що домовленості створять умови для довгострокового врегулювання.

Путін заявив, що досягнуті домовленості створять умови для довгострокового врегулювання кризи в Карабасі в інтересах обох народів.

Путін заявив, що досягнуті домовленості створять умови для довгострокового врегулювання кризи в Карабасі в інтересах обох народів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Між Вірменією, Азербайджаном і Росією підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.