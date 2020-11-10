Путін оголосив про введення російських миротворців у Нагірний Карабах. Відео заяви
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Нагірний Карабах вводяться миротворці РФ.
Відео зі зверненням з'явилося на офіційних каналах Кремля (щоб подивитися його, доскролльте сторінку до кінця).
Так, глава Росії виділив наступні пункти:
повне припинення вогню починається 10 листопада;
Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях;
Вірменія і Азербайджан мають обмінятися військовополоненими;
в Карабасі розмістять російських миротворців;
всі транспортні вузли в Карабасі розблокуються;
розраховує, що домовленості створять умови для довгострокового врегулювання.
Путін заявив, що досягнуті домовленості створять умови для довгострокового врегулювання кризи в Карабасі в інтересах обох народів.
Путін заявив, що досягнуті домовленості створять умови для довгострокового врегулювання кризи в Карабасі в інтересах обох народів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Між Вірменією, Азербайджаном і Росією підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.