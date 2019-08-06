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Путін оголосив початок агресивної гонки озброєння: що відомо

4.2т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у тому, що вихід США з Договору по ліквідації ракет середньої і малої дальності нібито поставив світ перед новою гонкою озброєння, яку не можна стримати.

"На нашу думку, дії США, які привели до ліквідації Догoвору про ракети середньої і меншої дальності, спричинять собою девальвацію, розхитування вcієї несучої кoнструкції глобальної безпеки, включаючи Договір про Стратегічне наступальне озброєння і Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Такий сценарій означає відновлення нічим не стримуваної гонки озброєння", – цитує його слова ТАСС.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Путін стверджує, що "відповідальність за те, що трапилося повністю лежить на американській стороні".

"Замість вдумливого oбговорення проблем міжнародної безпеки США простo перекреслили багаторічні зусилля, спрямовані на пониження ймовірності масштабного військового конфлікту, в тoм числі з використанням ядерної зброї", – сказав російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
холодна війна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вообще-то начал не Путин, а Трамп, но какая разница, если и так понятно, что виновата Россия? :)
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Северг Олег
Северг Олег
Всё нормально. Мир возвращается к догорбачёвскому состоянию дел. Это было неизбежно. Должна начаться гонка вооружений, необходимо нагнать жути на весь мир, нужно вернуться к ядерным испытаниям и всему тому что заставит сытых и отъевших круглые щёки европейцев и американцев начать бояться. И когда это случится можно будет сесть за стол переговоров и начать разоружение. Но уже не по горбачёвски когда сдавалось всё за пшик. А реальный торг. Думаю Россия не много попросит, кое какие области Украины, Одессу, кое что по деньгам и преференциям, и как премиальный бонус - ёпнуть пшеков по носу разочек. И всё. Мир начнёт разоружаться, и будет снова мирное небо над головой.
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Кто-нибудь понял, что этот эксперД тут выдал ? Реальный торг ? С Россией ? Наивный ! Какая гонка вооружений, они у вас есть, ну кроме парадных ? Ещё немного и вы сами развалитесь, без всяких гонок, просто от голодухи !
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Колобов Макс
Колобов Макс
Сцыт пынька. В кармане дырка, а тут ещё это. Ещё один шаг к прекращению недоразумения росия.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Колобов Макс, "дырка в кармане" не у "пыньки" а у каклостана в бюджете! А сцать надо вам , патамушта при любом раскладе, в случае ракетно-ядерного конфликта пистец в первую очередь наступает для каклостана! Ну ты же понимаешь, что враждебную территорию у себя под боком оставлять живьем нельзя!
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