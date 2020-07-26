Путін образився на Лукашенка і перекриватиме його канали, – опозиціонер
Володимир Путін, Олександр Лукашенко.
Президент Росії Володимир Путін затаїв образу на главу Білорусі Олександра Лукашенка і має намір грати в "довгу стратегію".
Таке припущення в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Зараз Путін ображений на Лукашенка, тому що, коли Путін думав про транзит влади, для нього найсимпатичнішим сценарієм було поглинання Білорусі", – сказав він.
За прогнозами опозиціонера, тепер глава Кремля буде діяти на довгострокову перспективу, впливаючи на Білорусь економічно, перекриваючи канали фінансування і граючи на пандемії коронавірусу.
Лебедько додав, що керівництво Росії не відмовилося від ідеї поглинання Білорусі і перенесло це питання "на довшу перспективу".
У той же час опозиціонер визнав, що Лукашенко на посаді президента Білорусі залишається "зручним" для Кремля. Зокрема, тому, що сильно прив'язав країну до РФ економічно і енергетично.
Повну версію бліц-інтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL .
Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна залишилася єдиним союзником Росії, якого та дуже боїться втратити. У той же час на зустрічі з прем'єром РФ він заявив, що союзи, збудовані на нерівноправній основі, недовговічні.