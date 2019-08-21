Путін обговорив ситуацію в Україні з президентом Фінляндії: перші подробиці

Президент Росії Володимир Путін в середу, 21 серпня, зустрівся з главою Фінляндії Саулі Нііністьо і обговорив із ним, поміж іншим, українське питання.

Першими результатами переговорів вони поділилися на спільній прес-конференції в Гельсінкі.

"Ми встигли трохи поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів і наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи та практична робота, і зі свого боку я буду підтримувати такий розвиток", – розповів лідер Фінляндії.

Володимир Путін обговорив ситуацію в Україні з Саулі Нііністьо Lehtikuva

Путін у свою чергу повідомив, що поінформував Нііністьо про "проблему південного сходу України". Він також заявив, що обмін думками буде продовжений вже в ході робочої вечері.

Володимир Путін і Саулі Нііністьо в Гельсінкі 21 серпня Lehtikuva

Зустріч Володимира Путіна і Саулі Нііністьо Lehtikuva

Відзначимо, перед зустріччю Нііністьо заявив, що його головна мета – обговорення саме геополітичної ситуації і теми України. "Це особливо цікаво, тому що я через деякий час зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським", – цитують президента "РИА Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і обговорив із ним майбутній саміт "нормандського формату" через зрив терористами перемир'я на Донбасі.

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