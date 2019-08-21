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Путін обговорив ситуацію в Україні з президентом Фінляндії: перші подробиці

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Президент Росії Володимир Путін в середу, 21 серпня, зустрівся з главою Фінляндії Саулі Нііністьо і обговорив із ним, поміж іншим, українське питання.

Першими результатами переговорів вони поділилися на спільній прес-конференції в Гельсінкі.

"Ми встигли трохи поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів і наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи та практична робота, і зі свого боку я буду підтримувати такий розвиток", – розповів лідер Фінляндії.

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Володимир Путін обговорив ситуацію в Україні з Саулі Нііністьо

Володимир Путін обговорив ситуацію в Україні з Саулі Нііністьо

Lehtikuva

Путін у свою чергу повідомив, що поінформував Нііністьо про "проблему південного сходу України". Він також заявив, що обмін думками буде продовжений вже в ході робочої вечері.

Володимир Путін і Саулі Нііністьо в Гельсінкі 21 серпня

Володимир Путін і Саулі Нііністьо в Гельсінкі 21 серпня

Lehtikuva

Зустріч Володимира Путіна і Саулі Нііністьо

Зустріч Володимира Путіна і Саулі Нііністьо

Lehtikuva

Відзначимо, перед зустріччю Нііністьо заявив, що його головна мета – обговорення саме геополітичної ситуації і теми України. "Це особливо цікаво, тому що я через деякий час зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським", – цитують президента "РИА Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном і обговорив із ним майбутній саміт "нормандського формату" через зрив терористами перемир'я на Донбасі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Саулі Нііністё Володимир Зеленський
Місце
Фінляндія Гельсінкі
Тег
Донбас
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Бедная ''независимая украина'' сидит и ждёт что по ней решат))))))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Khruslov Alexey, ))))))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Захаров Дмитрий, ннде... Уже Саули Ниинистё решает.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кто там верещал про "нерукопожатого" Путина?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Nemo Александр, так ты лапоть чтоле? Так тебе и хрюкать нельзя. Подхрюкивать© можно.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Nemo Александр, заткнись,чмо
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