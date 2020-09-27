Путін обговорив бойові дії в Карабасі з Пашиняном

Олексій Тітофф Світ 18:40, 27.09.2020 Оновлено: 18:52, 27.09.2020

Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорили військовий конфлікт в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє пресслужба Кремля, телефонна розмова відбулася за ініціативою вірменської сторони.

"Обговорювалося різке загострення ситуації в зоні нагірно-карабахського конфлікту. З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що Путін в розмові з Пашіняном зазначив, що потрібно не допустити подальшої ескалації та припинити бойові дії в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, президент Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії виступили із заявами про бої в Карабасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабасі поновились бої. Уряду Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.

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