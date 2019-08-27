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"Путін нехай сидить вдома": Трампу порадили запросити Україну на саміт G7

1.9т Читати матеріал російською

Директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер порадив американському президенту Дональду Трампу прислухатися до ідеї запрошення України на наступний саміт G7.

"Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це динамічна демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава. Поки ви так налаштовані, чому ви не скажете президенту (Росії Володимиру) Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України?" , - написав аналітик в мережі Twitter.

Майкл Карпентер

Майкл Карпентер

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Проти Путіна і за Україну: Росія підло помстилася впливовому сенаторові США

Як відомо, 24 серпня глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що повернення Росії за стіл G7 неприйнятно, а замість цього на наступний саміт необхідно покликати Україну.

"Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні. Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7" , - сказав Туск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня країни "Великої сімки" за підсумками саміту G7 у Франції оприлюднили спільну декларацію, в якій згадується, зокрема, Україна: в наступні тижні Франція і Німеччина організують саміт в "нормандському форматі".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт саміт G7
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
О, какая бурная реакция у аленьего поголовья, что завидно ? Вас только поманили - и вы, такие гордые и неподкупные, примчались в Париж как миленькие: только позовите - мы сразу готовы ! Сегодня Федя опять будет пытаться попасть на "мир" и что-то мне подсказывает ... Радиацию в Архангельске уже и в России признают, то ли ещё будет !
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Питон Каа
Питон Каа
В качестве гостя там кто только не перебывал. Вот только чтобы они там не порешали по Украине, без согласия России это так и останется просто хотелками.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
я представляю как кокошня на гамно сойдет гы гы
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