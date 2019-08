"Путін нехай сидить вдома": Трампу порадили запросити Україну на саміт G7

Директор Аналітичного центру Байдена, колишній заступник міністра оборони США Майкл Карпентер порадив американському президенту Дональду Трампу прислухатися до ідеї запрошення України на наступний саміт G7.

"Як щодо запрошення України на наступну зустріч G7? Це динамічна демократія, яка бореться за виживання як суверенна держава. Поки ви так налаштовані, чому ви не скажете президенту (Росії Володимиру) Путіну залишатися вдома, поки він не виведе свої війська з України?" , - написав аналітик в мережі Twitter.

Як відомо, 24 серпня глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що повернення Росії за стіл G7 неприйнятно, а замість цього на наступний саміт необхідно покликати Україну.

"Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні. Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7" , - сказав Туск.

Dear @realDonaldTrump,



How about inviting Ukraine to the next G7 meeting? It's a vibrant democracy that's fighting to survive as a sovereign state. While you're at it, why do not you tell President Putin to stay at home until he withdraws his troops from Ukraine.