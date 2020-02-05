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7 лютого • оновлено в 08:41
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"Путін не живий, Зеленський – так!" Шендерович зробив неочікувану заяву про Росію та Україну

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Президент України Володимир Зеленський має цілком живий вигляд на тлі майже померлих диктатур Олександра Лукашенка й Володимира Путіна.

Таку думку висловив відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович, передає Charter97.org. За його словами, Зеленський – це насамперед обраний народом глава держави.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Інтерфакс"

"Не тиран, не диктатор, не узурпатор, не злодій, не вбивця. Це президент. Не подобається – переоберуть", – підкреслює він.

Водночас він акцентує увагу на тому, що Путіну й Лукашенку при владі нічого вже не світить.

"Цілком очевидно, що за той час, як у Білорусі маячить, старіючи, одна особа, а в Росії маячить, старіючи, така ж особа, в Україні повністю змінилася фізіономія", – сказав Шендерович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експертів, чергове загострення на Донбасі, коли ледь не щодня Україна дізнається про втрати в лавах захисників, свідчить про порушення однієї з ключових домовленостей між президентами Зеленським і Путіним під час нормандського саміту в Парижі – рішення про повне припинення вогню, починаючи з 1 січня 2020 року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Віктор Шендерович Олександр Лукашенко Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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canger ralph
canger ralph
"...в Україні повністю змінилася фізіономія". Точно. Не физиономия. Теперь это другая часть тела.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Неужели и для Шендеровича имеет значение национальность? Зелень не меньшая дрянь, чем путин или лукашенко.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Зеленский - президент, от которого ничего не зависит. Он просто выполняет указания своего хозяина.
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