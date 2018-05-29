Спостерігачі намагаються зрозуміти причини весняного загострення, яке сталося у російського президента Володимира Путіна. Чому так погіршилася ситуація на лінії розмежування, посилилися обстріли українських позицій і населених пунктів? Навіщо це Кремлю?

Спецпредставник президента США Курт Волкер пов'язує це загострення з військовою активізацією росіян. "Ескалації часто починаються, коли Росія проводить військові навчання. Ми бачили цю картину в минулому, так що це може бути частиною того, що відбувається. З року в рік ми спостерігали сплеск весняних боїв і ця ситуація знову повторюється", - сказав Волкер "Громадському телебаченню Донбаса", пише Віталій Портніков для espreso.tv.

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Однак у Путіна можуть бути і інші навчання - політичні. Він бачить, що на Заході ніхто не збирається йти на його умови по Донбасу. Більш того, ставлять свої - як Волкер. Або зустрічаються для обговорення ситуації в регіоні без нього - як Меркель, Макрон і Порошенко. Обстрілами на Донбасі Путін нагадує про себе. Нагадує, що якщо не йти на його умови, то може бути й погіршення ситуації. Що не буде ніякого "замороженого" конфлікту. Навпаки, буде постійне наростання напруженості. Тому не варто ставити агресору ультиматуми і висувати йому умови. Краще подумати про те, щоб піти йому назустріч. І ось тоді, можливо, він припинить стріляти. Ну не взагалі, а так сильно.

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Ще одна причина загострення - можливе рішення Путіна надіслати сигнал Петру Порошенку та іншим потенційним кандидатам на посаду президента України. Нагадати, що Кремль буде важливим фактором на виборах. Адже Путін може влаштувати перед голосуванням велику війну, а може і піти на якісь поступки українській владі, щоб продемонструвати своє миролюбство - ну і її ефективність також.

Тільки ось що запропонують Путіну за "правильну поведінку"? І хто запропонує - чинний президент або ті, хто вже тремтить у передчутті влади на околиці Банкової? Хто виявиться бажаним партнером для Москви? А якщо хтось дійсно не зрозумів, що Путін не жартує - що ж, він ще трішки постріляє.

Так що сумніватися не варто. Це не просто навчання. Донбаський конфлікт ще довго буде важливим фактором і відносин Росії із Заходом, і відносин Москви і Києва, і впливу Росії на внутрішньополітичну ситуацію в нашій країні. Для Путіна цей конфлікт - нова зброя, така, якою були колись газові поставки. І він намагатиметься вичавити з війни всі можливі дивіденди - незважаючи на смерті і руйнування.