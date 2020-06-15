Путін не зацікавлений у мирному врегулюванні з Україною, – колишній євродепутат

Дарина Дурова Світ 00:24, 16.06.2020 Оновлено: 00:35, 16.06.2020

Президент Росії Володимир Путін наразі не зацікавлений у мирному врегулюванні конфлікту з Україною.

Таку думку висловив президент аналітичного центру "The International Institute For Peace", колишній лідер фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" у Європарламенті Ханнес Свобода, передає "Укрінформ".

"Сумніваюся, що Путін зацікавлений у врегулюванні зараз. Чому він повинен бути зацікавлений, що він виграє?

Звичайно, це затратно – не так Крим, а те, що він змушений витрачати на Донбас. Але в політичному плані, особливо зараз, коли він, можливо, ослаблений через коронавірус, я сумніваюся, що він зацікавлений щось робити", – сказав колишній австрійський євродепутат.

Він додав, що якби Путін був зацікавлений у знаходженні врегулювання, "то вже зробив би це".

Свобода припустив, що глава РФ розуміє, що він сам "підштовхнув Україну в бік Заходу".

"Думаю, треба бути реалістами: має пройти багато часу, щоб були якісь реальні зміни в політиці Росії. Можна чогось досягти за допомогою санкцій, але вони особливо не змінять поведінку Росії", – вважає Свобода.

Він додав, що санкції продемонстрували неефективність, за винятком обмежувальних заходів проти ПАР та Ірану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін похвалився успіхами РФ у гонці озброєнь. Росія вже нібито матиме засоби для перехоплення гіперзвукової зброї, коли в інших країнах вона тільки з'явиться, заявив він.

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