Президент Росії Володимир Путін нібито не може змиритися з тим, що колись відійде від влади, і не обговорює питання наступника ні з ким.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Собеседник" висловив російський політолог Валерій Соловей, заявивши, що глава РФ "сподівається на диво".

Журналіст запитав у нього, змирився Путін із тим, що в нього буде наступник. "Ні звичайно! Не змирився", – відповів Соловей.

"Розумієте, він не обговорює питання про наступника. Це абсолютно виключено. Ні з ким. Немає жодних наступників. Наступник у нього тільки він сам. Президент сподівається на те, що станеться диво", – сказав політолог.

Володимир Путін

Він припустив, що саме тому передбачуваній доньці президента РФ доручено займатися багатомільярдним проектом із генетики.

"Він сподівається в той чи інший спосіб обдурити природу. Природу або волю богів – він же людина неправославна насправді, у нього досить дивна система вірування. Яка сама по собі – тема окремої розмови, але мені здається, що тут, скоріше, можна говорити про релігійний синкретизм", – вважає політолог.

За його словами, Путіну хочеться хоч якось "прослизнути в щілинку світобудови", і він нібито вірить у свій успіх.

"І він дуже поспішає, він знає, що в нього часу – до кінця цього року, тому і треба все встигнути зробити до кінця цього року. Якщо встигне, то тоді, як він вважає, все у нього може вийти", – сказав Соловей.

Валерій Соловей sobesednik.ru

Як писав OBOZREVATEL, Валерій Соловей також заявив, що Володимиру Путіну нібито двічі ставало погано перед записом звернень до народу з приводу пандемії коронавірусу.