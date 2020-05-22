Головна Новини
22 травня • оновлено в 20:38
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Путін не шукає собі наступника і хоче "обдурити природу" – Соловей

1.9т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін нібито не може змиритися з тим, що колись відійде від влади, і не обговорює питання наступника ні з ким.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Собеседник" висловив російський політолог Валерій Соловей, заявивши, що глава РФ "сподівається на диво".

Журналіст запитав у нього, змирився Путін із тим, що в нього буде наступник. "Ні звичайно! Не змирився", – відповів Соловей.

"Розумієте, він не обговорює питання про наступника. Це абсолютно виключено. Ні з ким. Немає жодних наступників. Наступник у нього тільки він сам. Президент сподівається на те, що станеться диво", – сказав політолог.

Володимир Путін

Володимир Путін

Він припустив, що саме тому передбачуваній доньці президента РФ доручено займатися багатомільярдним проектом із генетики.

"Він сподівається в той чи інший спосіб обдурити природу. Природу або волю богів – він же людина неправославна насправді, у нього досить дивна система вірування. Яка сама по собі – тема окремої розмови, але мені здається, що тут, скоріше, можна говорити про релігійний синкретизм", – вважає політолог.

За його словами, Путіну хочеться хоч якось "прослизнути в щілинку світобудови", і він нібито вірить у свій успіх.

"І він дуже поспішає, він знає, що в нього часу – до кінця цього року, тому і треба все встигнути зробити до кінця цього року. Якщо встигне, то тоді, як він вважає, все у нього може вийти", – сказав Соловей.

Валерій Соловей

Валерій Соловей

sobesednik.ru

Як писав OBOZREVATEL, Валерій Соловей також заявив, що Володимиру Путіну нібито двічі ставало погано перед записом звернень до народу з приводу пандемії коронавірусу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарина Дурова
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 148.

    Вилікувалися: 6585. Померли: 588.

  • У світі захворіли понад 5,1 млн осіб, загинули – 332 тисяч.

  • Половина областей України виявилися не готові до ослаблення карантину – МОЗ показало список.

  • Росія побила новий антирекорд за смертністю від COVID-19.

  • Вчені виявили нову особливість ураження коронавірусом легенів – хвороба порушує згортання крові.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги