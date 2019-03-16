"Путін – не самогубець": військовий експерт оцінив ядерні плани Росії

Заява американців про можливість застосування ядерної зброї Росією – це спроба виправдати свої витрати на озброєння. Москва не запустить таку ракету, адже боїться відповіді світу.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що якщо така ракета стартує з території РФ, то це буде останнє, що станеться на планеті.

"Путін – не самогубець, щоб скористатися ядерною зброєю. Якщо стартує така ракета з території Росії, то буде відповідь і це останнє, що трапиться на нашій планеті, адже знищиться вся цивілізація. США прибідняються, роблячи таку заяву, адже у них є достатня кількість заряду різної потужності, і при цьому зараз вони запустять у виробництво розроблену ракету середньої дальності. Витрати на це дорівнюють півтрильйона доларів, тому, щоб виправдати суму, вони заявили про загрозу з боку Росії та Китаю", – сказав він.

Що стосується України, то поява ракет малої і середньої дальності в РФ – це додаткова загроза безпеці, зазначив Жданов. Він додав, що треба включити Україну в єдину систему протиракетного захисту ЄС.

"Проти цих ракет у нас нема заходів оборони. Нам треба вирішувати питання захисту неба. На купівлю у нас нема грошей, треба бути реалістами. На будівництво і виробництво ракет знову ж таки треба гроші і час. Зважаючи на це, треба ставити питання колективного захисту. Деякі єврокомісари вже висловлюються, що треба Україну включити в єдину систему протиракетного захисту ЄС. Тут треба ловити момент і в цьому напрямку іти. Я б поставив питання протиракетної оборони на перше місце. Обов`язково треба побудувати спостережні і локаційні станції раннього виявлення пуску балістичних ракет", – сказав військовий експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Європейського командування Збройних Сил США та верховний головнокомандувач силами НАТО Кертіс Скапаротті заявив, що російські військові стратеги вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.

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