Путін не перешкода: у Канаді оголосили про істотний прогрес України

Тривала російська агресія не завадила Україні продовжити втілення важливих реформ і зберегти відданість демократії.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд на засіданні постійного комітету Сенату Канади у закордонних справах і міжнародній торгівлі, передає "Укрінформ".

"Не дивлячись на тривалу російську агресію в Криму, Керченській протоці і на сході країни, влада і народ України продемонстрували повну відданість демократії і реформам. Ми відзначаємо їх постійні зусилля для втілення великої кількості реформ на шляху до членства в НАТО", – сказала вона.

Replyua.net

Як відомо, на початку липня у Торонто відбудеться щорічна конференція з питань реформ в Україні. У 2018 році цей захід пройшов у Копенгагені, а в 2017-му – у Лондоні. Головна мета конференції – ознайомити міжнародних партнерів із досягненнями нашої країни у проведенні системних реформ, а також визначити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому поточного року Христя Фріланд виступила в Мюнхені з надихаючою промовою українською мовою.

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