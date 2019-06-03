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Путін не дрімає: США висунули Євросоюзу ультиматум через оборону

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США висунули Євросоюзу ультиматум і пригрозили, що він може в умовах російської загрози залишитися без американської військової підтримки, якщо не надасть Америці доступу до своїх військових замовлень.

Про це пише іспанська газета El Pais. Зазначається, що таку заяву під час зустрічі з представниками ЄС у сфері політики та безпеки у Вашингтоні зробив Майкл Мерфі, який відповідає у Білому домі за зв'язки із Брюсселем.

"Коли прийде криза і ваша оборона провалиться, ваші громадяни будуть не дуже вражені тим, що придбане озброєння тільки з європейських країн", — сказав він.

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США пригрозили Євросоюзу

США пригрозили Євросоюзу

EADaily

Й водночас наголосив, що Росія "має фізичні кордони з ЄС і несе пряму фізичну загрозу країнам-членам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп закликав Росію, Сирію та Іран припинити бомбардування сирійської провінції Ідліб.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
США
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран", – сказал он" уже не знают, как своё железо втюхивать! ))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
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