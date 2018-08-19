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ПолітикаЕкономіка
Віталій Портников
Віталій Портников
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Путін не бажає жодних компромісів

6.9т

Напередодні нової зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і російського президента Володимира Путіна спостерігачі практично одностайно говорять про сумнівність будь-яких реальних результатів спілкування політиків. Власне, про це сказала і сама Меркель. Досвід спілкування із Путіним останніми роками, очевидно, переконав її, що найнебезпечніше – це розраховувати на конкретику, пише Віталій Портников для Радіо Свобода.

Меркель не приховує, що для неї важливий сам процес діалогу з Путіним. Після зустрічі президентів США і Росії в Гельсінкі до необхідності продовження діалогу міг додатися ще один мотив – небажання залишати Путіна "наодинці" з Трампом, зберегти за Європейським союзом і Німеччиною важливу роль у спілкуванні Росії і Заходу.

Для Путіна зустріч з Меркель має інше значення. Кожен такий контакт для нього – підтвердження того, що ні про яку зовнішньополітичну ізоляцію Росії годі й казати, що провідні політики західних країн самі прагнуть спілкуватися з російським президентом. Путін, як і Меркель, не думає про результат. Але Меркель думає про діалог, а Путін – про демонстрацію власної значущості і важливості для політичного світу Заходу. Не випадково перед зустріччю з Меркель російський президент відвідає весілля міністра закордонних справ Австрії Катрін Кнайсль і навіть привезе на свято козачий хор. Все це повинно переконати росіян: Путін для Заходу свій, від діалогу і навіть дружнього спілкування з ним не відмовляються.

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Донбас і "Північний потік-2"

Чи допоможе спілкування Меркель і Путіна просунутися вперед у вирішенні конфлікту на Донбасі? Маю великі сумніви. Найвірогідніше – цей діалог може оживити "нормандський формат", але тільки для того, щоб продемонструвати небажання спілкуватися із американським посередником Куртом Волкером, а не для того, щоб знайти компроміси.

Ще одна важлива для Києва тема перемовин канцлера і президента – "Північний потік-2". Меркель наполягає на збереженні транзиту через Україну. Путін немов би і не заперечує, але диявол, як завжди, ховається в деталях. Обсяг транзиту і реальні гарантії для його продовження – однією зустріччю такі питання не вирішити. Тим більше, що над проектом виникла реальна загроза припинення через нові американські санкції. Так що ж тоді відбудеться на зустрічі? Швидше за все, нічого.

Донедавна будь-який контакт Путіна із західними лідерами сприймався як сенсація. Сьогодні він виглядає рутиною саме тому, що нічого не відбувається. Західні лідери хочуть продовжувати діалог, але Путін не бажає жодних компромісів і рішень. І поки на російського президента всерйоз не натиснуть – так все і буде продовжуватися.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Віталій ПортниковВіталій Портников
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Німеччина
Джерело
Джерело:Радіо Свобода
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Doc
Doc
У Путина нет задачи ЧТО_ТО РЕШАТЬ. У него задача просто иммитировать хоть какую-то деятельность, раньше он распинался каждый день перед камерой, но сейчас ему лень и за него работает Песков. Но иногда то надо показать что и сам карлик что-то делает/, но ведь в РФ он уже ничего сделать не может, так что теперь ему остаются только пустые и ничего не значающие поездки в другие страны - и скорее всего он не последний раз выступал клоуном на какой то свадьбе или шоу (так как ничего другого делать он не может, а видимость надо создать - то он будет вынужден более активно включиться в работу клоуна). А поездка к Меркель была просто для галочки - он не собирался там ничего решать или о чем-то договариваться
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Графский Степан
Графский Степан
Так и будет продолжаться. Россия и Германия строить СП-2 , США вводить санкции, а хохложопые платить по долгам)) Смешной эксперт этот Плотников)) Его почитаешь, так судьба хохлов, вообще от какого-то Волкера зависит!)) Хохлы, а Волкер это кто? Ваш новый хозяин))
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kalyuzhnyy stepan
kalyuzhnyy stepan
Графский Степан, Россия- строитель!"БАМ "построили Крымский мост построили Северные потоки строят Железные дороги в обьезд Украины строят Которые нужно снова строить .так построенные пришли в негодность Ну это дело житейское.всякое бывает И ракеты не взлетают с космодромов И космодром на востоке никак не построят.и россияне живут как в Европе Даже лучше
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Doc
Doc
Да стройте - кто ж не дает. Можешь прямо сейчас бежать и строить СП-2. Хотя стоп - а ведь Германии уже НЕ НАДО БОЛЬШЕ ГАЗА. Ей как раз хватает того что уже поступает по СП и кроме того Германия сокращает потребление газа. Но ты не трать время - бери ласты, акваланг и вперед строить СП2
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