Путін назвав імена загиблих у Вірменії пілотів вертольота. Відео

З'явилися нові дані про загиблих пілотів російського вертольота Мі-24, який Азербайджан збив 9 листопада над територією Вірменії.

Це Юрій Іщук та Роман Федин, повідомив президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні, відео якого опубліковано в Telegram-каналі LIFE SHOT (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Загинули два наших товариша, льотчики, які несли службу на військовій базі у Вірменії. Це майор Іщук Юрій Вікторович, командир екіпажу, і старший лейтенант Федін Роман Васильович. Постраждав і льотчик-оператор, штурман ланки. Побажаємо йому швидкого одужання", – сказав російський президент.

Водночас Baza уточнює, що штурмана звуть Владислав Г. Він встиг відкрити двері палаючого гелікоптера і вистрибнув, завдяки чому вижив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський військовий вертоліт Мі-24 був збитий над Вірменією 9 листопада через ПЗРК з території Азербайджану. Загинули двоє членів екіпажу, ще один вижив.

У Баку визнали провину і пояснили, чому це сталося. У МЗС зазначили, що політ проходив в безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського державного кордону, де йдуть активні бойові дії, і в темний час доби. При цьому раніше вертольоти ВПС РФ не були помічені в цьому районі.

Азербайджан заявив про готовність виплатити компенсацію за подію і запевнив, що винні будуть покарані.